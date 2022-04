Sodexo réduit ses prévisions, citant des incertitudes liées au COVID et la guerre en Ukraine

1er avril (Reuters) - Sodexo a réduit vendredi ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, invoquant les incertitudes liées à la pandémie de COVID-19 et la fermeture de centres de dépistage au Royaume-Uni, ainsi que la guerre en Ukraine.

Le groupe, qui figure parmi les plus grandes entreprises de restauration collective au monde, avec le britannique Compass Group, s'attend désormais à une croissance interne du chiffre d'affaires autour du bas de la fourchette de 15% à 18%, communiquée en octobre 2021, pour son exercice se terminant le 31 août 2022.

"L'environnement demeure incertain. Nous observons des résurgences locales de COVID-19, plusieurs démarrages de contrats en Russie qui n'auront pas lieu et les Testing Centers au Royaume-Uni ont fermé plus tôt que prévu", a déclaré la directrice générale Sophie Bellon, dans un communiqué.

La flambée des prix des denrées alimentaires déclenchée par la guerre en Ukraine assombrit également les perspectives pour l'économie mondiale.

"L'inflation est un sujet sur lequel nous travaillons énormément. Nous sommes très très vigilants parce qu'effectivement, la situation autour de la guerre en Ukraine amène une certaine volatilité sur certaines denrées, donc c'est quelque chose que nous surveillons comme le lait sur le feu," a déclaré le directeur financier Marc Rolland.

Mais, le groupe reste confiant dans sa capacité à gérer la pression des prix sur les marges.

Les analystes de JP Morgan estiment néanmoins les prévisions du groupe "très optimistes".

À la Bourse de Paris, l'action Sodexo chutait de plus de 7% vers 08h34 GMT.

Le groupe a déclaré que les variants Omicron et Delta du coronavirus avaient eu un impact sur la reprise au deuxième trimestre.

En juillet dernier, le groupe avait annoncé en juillet dernier un nouveau contrat pour exploiter 121 centres de dépistage fixes et mobiles supplémentaires au Royaume-Uni pendant un an, prolongeable de six mois, mais les tests gratuits ont pris fin vendredi en Angleterre.

Sophie Bellon assure que le groupe a d'ores et déjà redéployé 1.000 personnes au sein de Sodexo et 1.000 autres personnes ont demandé à être redéployées vers d'autres contrats et d'autres filiales de Sodexo.

La société a réalisé un bénéfice opérationnel récurrent de 538 millions d'euros au premier semestre 2022, dépassant légèrement les prévisions des analystes de 530 millions d'euros, et a déclaré avoir constaté une meilleure dynamique depuis fin février. (Reportage de Federica Mileo et Diana Mandiá ; version française Dina Kartit, édité par Nicolas Delame et Matthieu Protard)