Sodexo rejoint la liste des leaders mondiaux du changement climatique du CDP avec une note de A en progressant sur sa stratégie carbone.

Paris, le 10 décembre 2020 – A l’occasion du 5ème anniversaire de l'Accord de Paris, Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, a obtenu une place parmi les leaders mondiaux du Carbon Disclosure Project (CDP) avec une note de A.

Pour la première fois, Sodexo a obtenu la note « A », rejoignant les 270 entreprises leaders du changement climatique sur plus de 9 500 participantes. Cette distinction reconnait des avancées essentielles sur notre stratégie carbone qui comprend un objectif aligné sur l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels, ainsi que des actions concrètes pour réduire les émissions et la transparence dans les données.

« Sodexo est la seule entreprise du secteur de la restauration et de la gestion des installations à faire partie de cette liste exclusive des leaders en matière de responsabilité d’entreprise. C’est le résultat des efforts déployés par nos équipes aux côtés de nos fournisseurs et clients et cela nous encourage sur notre chemin vers des services fondamentalement durables », a déclaré Maria Outters, Senior Vice President, Corporate Responsibility chez Sodexo. « Nous continuons de progresser sur notre stratégie carbone, conformément à notre objectif, approuvé par l’initiative Science Based Targets (SBTi), de réduire nos émissions de carbone de 34% d'ici 2025. Nous sommes la première entreprise de notre secteur à s’être fixé un objectif aussi ambitieux. »

Depuis 2017, Sodexo a réduit ses émissions de carbone des périmètres 1 et 2 de 15,9% et de 10,5% les émissions de carbone de sa chaîne d’approvisionnement (périmètre 3)*.



« Le partenariat entre le WWF et Sodexo au cours des 10 dernières années démontre des résultats, et le WWF est fortement investi dans l'accompagnement de la transformation de Sodexo et la conduite d'un changement durable dans le secteur de la restauration, » a déclaré Marie-Christine Korniloff, Directrice Déléguée au Monde économique, WWF France. « L'entrée de Sodexo dans la liste des leaders avec la note A du CDP pour le climat met en évidence l'engagement du Groupe pour progresser dans la réduction de son impact environnemental, malgré une situation économique difficile. »

La stratégie carbone de Sodexo repose sur quatre actions clés :

Lutter contre le gaspillage alimentaire avec WasteWatch

WasteWatch, le programme innovant de prévention du gaspillage alimentaire de Sodexo a pour objectif de réduire de 50% le gaspillage alimentaire sur nos sites d'ici 2025, à travers la mesure et la prévention. Grâce à ce programme, qui est le plus précis du secteur de la restauration, Sodexo a aidé ses clients et ses consommateurs à éviter 2 468 tonnes de nourriture d’être gaspillées – soit plus de 17 000 tonnes de carbone depuis le début du programme.



Promotion d'options de repas à base de plantes

Sodexo a porté à plus de 30 % son objectif global de repas à base de légumes et de plantes dans ses menus, et ce afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour une alimentation durable et à leur préférence pour des ingrédients naturels, locaux et sains. Sodexo propose désormais sur 6 500 sites dans 13 pays des menus issus de l’initiative « Future 50 Foods », dont les aliments sont nutritifs et ont un moindre impact environnemental.



Construire une chaîne d’approvisionnement à faibles émissions

Avec 49% de ses émissions liées à sa chaîne d'approvisionnement, Sodexo travaille avec des fournisseurs et des partenaires tels que le WWF pour construire une chaîne d'approvisionnement plus locale et faible en carbone. Sodexo s’est engagé à éliminer d’ici 2030 la déforestation et la conversion d’écosystèmes de sa chaîne d’approvisionnement sur les produits agricoles suivants : l’huile de palme, le soja, le bœuf et le papier.



Mettre l'accent sur la gestion de l'énergie et les énergies renouvelables

Sodexo s'est engagé à passer à 100% d’électricité renouvelable d'ici 2025 sur ses sites exploités directement. Sodexo aide également ses clients à travers son service de gestion de l’énergie qui génère des économies et des retours sur investissement importants.

Collaborer avec ses clients contre le changement climatique fait partie de l'impact positif de Sodexo.

*Plus d’informations sur la réduction des émissions de carbone de Sodexo sont disponibles sur la page 78 du Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 de Sodexo .

À propos de la liste des notes A du CDP



Le processus annuel de divulgation et de notation environnementale du CDP est largement reconnu comme la référence en matière de transparence environnementale des entreprises. Une méthodologie détaillée et indépendante est utilisée par le CDP pour évaluer les entreprises répondantes, en attribuant un score de A à D- en fonction de l'exhaustivité de la divulgation, de la sensibilisation et de la gestion des risques environnementaux et de la démonstration des meilleures pratiques associées au leadership environnemental, telles que la fixation d’objectifs ambitieux et significatifs.

La liste complète des entreprises qui font parties de la liste « A » du CDP de cette année est disponible ici, ainsi que d'autres scores d'entreprises accessibles au public : https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

