Sodexo : renforce son partenariat avec la start-up de livraison robotisée Kiwibot pour accélerer la transformation de son modèle de restauration dans les universités US

En pleine expansion de sa flotte de robots de livraison pour atteindre 1 200 unités et pouvoir desservir 50 sites d'ici la fin de 2022, la société de livraison robotisée basée aux États-Unis a conclu un contrat de plusieurs millions de dollars avec Sodexo. Kiwibot compte déjà 200 robots actifs sur 10 campus américains.

Miami, le 15 février 2022, Kiwibot, la start-up colombienne de livraison robotisée, dont le nouveau siège social s'est récemment installé à Miami, a annoncé un contrat élargi avec Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie. Ce contrat permettra à l'entreprise d'étendre sa flotte pour atteindre 1 200 robots livrant 50 campus universitaires américains aux côtés de Sodexo d'ici fin 2022.

« Le succès de notre partenariat avec Kiwibot a montré que la livraison automatisée est non seulement possible et fiable, mais aussi souhaitable », a déclaré Sarosh Mistry, président de la région Amérique du Nord de Sodexo. « Sodexo s'efforce d'aller au-devant de ses clients et consommateurs, et la solution Kiwibot nous aide à le faire. Cette année, ce sont encore davantage d'étudiants qui pourront bénéficier d'une livraison autonome, et nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de ce marché émergent. »

Kiwibot a également réalisé une levée de fonds d'environ 7,5 millions de dollars US auprès d'investisseurs, portant la somme totale à 14 millions de dollars US. Sodexo est l'un de ces investisseurs, qui redouble d'efforts pour mettre en œuvre des solutions de restauration sûres et pratiques.

Avec ses robots qu'elle qualifie de « mignons » et semi-autonomes, Kiwibot offre un service client directement sur le terrain et s'intègre dans l'offre de distribution alimentaire de chaque site, sans les frais habituels des services de livraison alimentaire.



« Depuis cing ans, nous travaillons avec acharnement dans le domaine de la livraison robotique alimentaire, et ce financement va nous permettre d'étendre notre activité à la vitesse exigée par la croissance du marché », a déclaré Felipe Chávez Cortés, PDG et cofondateur de Kiwibot. « Nous sommes prêts à construire la flotte de livraison de robots la plus avancée : en produisant 100 robots par mois, en nous étendant à de nouvelles villes et en nous connectant à de nouveaux partenaires, universités et villes pour faire progresser la mobilité sûre et équitable avec des solutions zéro émission. »

Kiwibot a été fondée en 2017 et a lancé son premier projet pilote sur le campus de l'Université de Californie à Berkeley. La société a pour mission de révolutionner la livraison alimentaire en utilisant des robots semi-autonomes ; ils ont effectué plus de 200 000 livraisons sur les campus universitaires et dans les villes américaines pour augmenter les opportunités pour les entreprises locales et accorder un accès équitable à l'alimentation, aux médicaments et aux bibliothèques. Le modèle de service permet aux clients de lancer un système de livraison du dernier kilomètre plus rapide et moins onéreux, sans les contraintes liées à un service de coursier traditionnel.