Sodexo va scinder et coter en Bourse sa division Services Avantages & Récompenses

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Sodexo a annoncé mercredi un projet de scission de son activité Services Avantages et Récompenses, qui gère l'émission de titres de services prépayés et de chèques cadeaux. Le groupe de restauration collective a également révisé à la hausse son objectif de croissance interne pour l'exercice 2022-2023, après une forte amélioration de ses résultats au premier semestre.

Sodexo prévoit de scinder et d'introduire en Bourse sa division Services Avantages & Récompenses via la distribution d'actions de cette entité aux actionnaires de Sodexo courant 2024, a indiqué le groupe dans un communiqué. Ces opérations seront réalisées à l'issue des étapes habituelles, telles que la consultation des instances représentatives du personnel, et sous réserve des conditions de marché, a précisé Sodexo.

Bellon SA, premier actionnaire de Sodexo avec 42,75% du capital, soutient ce projet et entend conserver un rôle d'actionnaire de contrôle à long terme dans les deux entités, a indiqué le groupe.

"Le projet de séparation des Services sur Site et des Services Avantages & Récompenses répond à une logique stratégique forte. Chaque entité, plus recentrée, serait ainsi dans une position renforcée pour poursuivre sa stratégie, atteindre ses objectifs et réaliser pleinement son potentiel, en s'appuyant sur une gouvernance dédiée et autonome et une structure de capital appropriée", a indiqué Sophie Bellon, PDG de Sodexo, citée dans un communiqué. La division Services sur Sites comprend les activités de restauration collective.

La croissance interne désormais attendue proche de 11%

Pour l'exercice en cours, qui s'achèvera le 31 août 2023, Sodexo a relevé sa prévision de croissance interne, soit à taux de change et périmètre constants, désormais attendue proche de 11%, contre une fourchette de 8% à 10% anticipée précédemment.

Le groupe a maintenu sa prévision d'une marge d'exploitation proche de 5,5% à taux de change constants pour l'exercice 2022-2023, contre 5% lors du précédent exercice. Le groupe retrouverait ainsi son niveau d'activité et ses marges pré-Covid.

Au cours du premier semestre allant de septembre à février, Sodexo a réalisé un chiffre d'affaires de 12,1 milliards d'euros, en hausse de 17,8% sur un an en données publiées. En variation interne, soit à périmètre et changes constants, les revenus du groupe ont progressé de 12% sur un an, après une augmentation de 12,3% au premier trimestre.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 12,1 milliards d'euros.

Le résultat d'exploitation a atteint 704 millions d'euros au premier semestre, un montant en hausse de 30,9%. La marge correspondante a ainsi progressé à 5,8%, contre 5,2% au premier semestre 2021-2022.

Le résultat net part du groupe de Sodexo s'est établi à 440 millions d'euros sur les six premiers mois de l'exercice, en progression de 30,6%.

"La performance du premier semestre est solide. Pour les Services sur Site, malgré l'environnement inflationniste, la reprise des volumes post-Covid ainsi que nos mesures d'atténuation des effets de l'inflation couplées à des hausses de prix contribuent à l'amélioration de nos marges", a indiqué Sophie Bellon, en précisant que l'inflation des denrées alimentaires était élevée et devrait le rester au second semestre.

"Pour les Services Avantages & Récompenses, la croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité sont supérieures aux attentes", a-t-elle ajouté.

