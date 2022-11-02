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Sodexo vise une croissance interne du CA de +8 à +10% pour l'exercice 2023

02/11/2022 | 07:00
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2 novembre (Reuters) - Sodexo SA:

* OBJECTIFS POUR LEXERCICE 2023: +8 À +10% DE CROISSANCE INTERNE DU CHIFFRE DAFFAIRES

* OBJECTIFS POUR LEXERCICE 2023: UNE MARGE DEXPLOITATION PROCHE DE 5,5% À TAUX CONSTANTS

* OBJECTIFS POUR LES EXERCICES 2024 ET 2025: +6 À +8% DE CROISSANCE INTERNE DU CHIFFRE DAFFAIRES

* OBJECTIFS POUR LES EXERCICES 2024 ET 2025: UNE MARGE DEXPLOITATION SUPÉRIEURE À 6% EN 2025

* LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DES SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES DEVRAIENT REPRÉSENTER PRÈS DE 10% DU CA PAR AN DE 2022 À 2025

* SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES: POUR LEXERCICE 2023, UNE CROISSANCE INTERNE ENTRE +12 ET +15%

* SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES: POUR LEXERCICE 2023, UNE MARGE DEXPLOITATION DENVIRON 30%

* SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES: POUR LES EXERCICES 2024 ET 2025, LE BAS DE LA FOURCHETTE DUNE CROISSANCE INTERNE À DEUX CHIFFRES

* SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES: UNE MARGE DEXPLOITATION SUPÉRIEURE À 30% POUR L'EXERCICE 2025

* OBJECTIF POUR LES INVESTISSEMENTS BRUTS DE PASSER DE 2,3% DU CA EN 2022 À 2,8% EN 2025

* VISE À ATTEINDRE 10 MILLIONS DE CONSOMMATEURS ACTIFS SUR LES ÉCOSYSTÈMES DIGITAUX DES SERVICES SUR SITES DU GROUPE D'ICI 2025

* OBJECTIF DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CARBONE DE -34% D'ICI 2025

* GASPILLAGE ALIMENTAIRE: S'ENGAGE À ÉTENDRE LE DÉPLOIEMENT DE SON PROGRAMME WASTEWATCH À 85% DE SES SITES DE RESTAURATION DICI 2025, CONTRE 46% AU COURS DE LEXERCICE 2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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Dette nette 2022 2 067 M 2 040 M -
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Rendement 2022 2,50%
Capitalisation 12 879 M 12 713 M -
VE / CA 2022 0,72x
VE / CA 2023 0,61x
Nbr Employés 422 000
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