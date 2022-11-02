Sodexo vise une croissance interne du CA de +8 à +10% pour l'exercice 2023

2 novembre (Reuters) - Sodexo SA:
* OBJECTIFS POUR LEXERCICE 2023: +8 À +10% DE CROISSANCE
INTERNE
DU CHIFFRE DAFFAIRES
* OBJECTIFS POUR LEXERCICE 2023: UNE MARGE DEXPLOITATION
PROCHE
DE 5,5% À TAUX CONSTANTS
* OBJECTIFS POUR LES EXERCICES 2024 ET 2025: +6 À +8% DE
CROISSANCE INTERNE DU CHIFFRE DAFFAIRES
* OBJECTIFS POUR LES EXERCICES 2024 ET 2025: UNE MARGE
DEXPLOITATION SUPÉRIEURE À 6% EN 2025
* LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DES SERVICES AVANTAGES ET
RÉCOMPENSES DEVRAIENT REPRÉSENTER PRÈS DE 10% DU CA PAR AN DE
2022 À 2025
* SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES: POUR LEXERCICE 2023,
UNE
CROISSANCE INTERNE ENTRE +12 ET +15%
* SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES: POUR LEXERCICE 2023,
UNE
MARGE DEXPLOITATION DENVIRON 30%
* SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES: POUR LES EXERCICES 2024
ET
2025, LE BAS DE LA FOURCHETTE DUNE CROISSANCE INTERNE À DEUX
CHIFFRES
* SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES: UNE MARGE
DEXPLOITATION
SUPÉRIEURE À 30% POUR L'EXERCICE 2025
* OBJECTIF POUR LES INVESTISSEMENTS BRUTS DE PASSER DE 2,3%
DU CA
EN 2022 À 2,8% EN 2025
* VISE À ATTEINDRE 10 MILLIONS DE CONSOMMATEURS ACTIFS SUR
LES
ÉCOSYSTÈMES DIGITAUX DES SERVICES SUR SITES DU GROUPE D'ICI 2025
* OBJECTIF DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CARBONE DE -34%
D'ICI
2025
* GASPILLAGE ALIMENTAIRE: S'ENGAGE À ÉTENDRE LE DÉPLOIEMENT
DE SON
PROGRAMME WASTEWATCH À 85% DE SES SITES DE RESTAURATION DICI
2025, CONTRE 46% AU COURS DE LEXERCICE 2022
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(Gdansk Newsroom)