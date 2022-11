Sodexo vise une marge d'exploitation supérieure à 6% en 2025

PARIS (Agefi-Dow Jones)--En amont de son Capital Markets Day, qui se tient mercredi à Paris, Sodexo a présenté ses objectifs financiers à horizon 2025.

Le géant de la restauration collective et des titres de services prépayés confirme tabler pour l'exercice 2023 clos à la fin août sur une croissance interne de son chiffre d'affaires comprise entre 8% et 10% et sur une marge d'exploitation proche de 5,5% à taux constants. La croissance interne avait progressé de 15,7% en 2022, soutenue par la reprise post-Covid. La marge d'exploitation s'était établlie à 5%.

Pour les exercices 2024 et 2025, le groupe prévoit une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 6% et 8%. Pour l'exercice 2025, la marge d'exploitation est attendue au dessus de 6%.

La stratégie de Sodexo repose sur trois piliers : le recentrage sur les services de restauration et être plus sélectif dans les services de "Facilities Management", l'accélération de la croissance rentable des Services Avantages & Récompenses et le renforcement de l'impact de la contribution sociétale et environnementale du groupe.

Pour mettre en œuvre ce plan stratégique, une "Leadership" Team resserrée supervisera une organisation simplifiée et plus efficace, a indiqué Sodexo dans un communiqué.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 48 19; pjlepagnot@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2022 02:23 ET (06:23 GMT)