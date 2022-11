Lors de son Capital Markets Day, qui se tient aujourd’hui, Sodexo présentera son plan stratégique à horizon 2025. Dans ce cadre, le groupe a indiqué cibler pour l’exercice 2023 une croissance interne du chiffre d’affaires comprise entre 8% et 10% et une marge d’exploitation proche de 5,5% à taux constants. Pour les exercices 2024 et 2025, Sodexo table sur une croissance interne du chiffre d’affaires de 6 à 8% et sur une marge d’exploitation supérieure à 6% en 2025.



La stratégie de Sodexo de recentrage et d'accélération repose sur 3 piliers : se recentrer sur les services de restauration et être plus sélectif dans les services de Facilities Management ; accélérer la croissance rentable des Services Avantages & Récompenses et renforcer l'impact de la contribution sociétale et environnementale du groupe.



Pour soutenir cette stratégie, Sodexo continuera d'avoir une politique d'investissement disciplinée, avec des investissements bruts passant de 2,3% du chiffre d'affaires en 2022 à 2,8 % en 2025 et des acquisitions ciblées relutives, en ligne avec la stratégie du groupe.