Toujours en quête d'un DG, Sodexo confirme ses objectifs pour 2021-2022

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Sodexo progresse légèrement jeudi, dans un marché parisien en baisse, après que le groupe de restauration collective et de titres de services prépayés a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice qui s'achèvera fin août 2022.

Vers 13h30, le titre gagnait 0,2%, à 81,20 euros.

Pour l'exercice 2021-2022, Sodexo prévoit toujours une croissance interne, un équivalent de la croissance organique, comprise entre 15% et 18% sur un an, et une marge d'exploitation proche de 5% à taux de change constants, en amélioration de 1,7 point de pourcentage par rapport à 2020-2021.

"Il est encore trop tôt pour évaluer si les mesures sanitaires récentes prises par les gouvernements auront un impact significatif ou non sur l'activité", a précisé le groupe dans un communiqué.

"Même si le recours au télétravail pourrait peser sur les activités de restauration pour les cadres, nous ne sommes pas inquiets", a complété Marc Rolland, le directeur financier de Sodexo, lors d'une conférence avec des journalistes.

Forte reprise et bonne maîtrise de l'inflation

Sodexo a confirmé ses perspectives alors que ses revenus du premier trimestre ont atteint 95% de leur niveau d'avant la crise sanitaire. Lors du trimestre allant de septembre à novembre, Sodexo a réalisé un chiffre d'affaires de 5,26 milliards d'euros, contre 4,43 milliards d'euros au premier trimestre de l'exercice 2020-2021, soit une amélioration de 18,8% en données publiées.

En variation interne, les revenus trimestriels du groupe ont bondi de 17,5%, grâce notamment à une bonne maîtrise de l'inflation. "Notre modèle d'affaires nous permet de transférer progressivement l'inflation à nos clients", a indiqué Sophie Bellon, la présidente du conseil d'administration et directrice générale par intérim de Sodexo, citée dans le communiqué.

Les ventes trimestrielles de Sodexo sont ressorties "légèrement supérieures" aux prévisions des analystes, relève Oddo BHF, qui tablait sur une croissance interne de 17,3% pour la période. "La performance commerciale du premier trimestre reflète une très forte reprise en Amérique du Nord. Les ventes des segments Santé & Seniors et Education sont maintenant supérieures à leurs niveaux d'avant la crise du Covid-19", indique Citi.

Dans le détail, Sodexo a enregistré, à taux de change et périmètre constants, une croissance interne des revenus de 17,9% pour son activité de services sur sites, qui comprend la restauration collective, et une progression de 7% pour l'activité Avantages et Récompenses, qui gère l'émission de titres de services prépayés. En octobre dernier, Sodexo avait annoncé avoir décidé d'explorer "un certain nombre d'options stratégiques" pour renforcer ses activités de Services Avantages et Récompenses et accélérer sa croissance, précisant vouloir garder le contrôle de cette activité.

Rien de neuf sur le plan de la gouvernance

Côté gouvernance, Sodexo n'est toujours pas en mesure d'annoncer l'identité de son futur directeur général. Le groupe fondé par Pierre Bellon s'est mis à la recherche d'un nouveau directeur général après avoir décidé de se séparer de Denis Machuel, qui a quitté le groupe fin septembre.

"Cette recherche est une priorité du conseil d'administration, le processus avance et nous avons dressé une 'shortlist', mais nous prenons le temps de choisir le bon candidat", a commenté Marc Rolland.

En attendant la nomination de ce nouveau dirigeant, la présidente du conseil d'administration, Sophie Bellon, a pris la direction générale par intérim. "Nous avons comme objectif d'avoir un nom d'ici la fin de l'année" 2021, avait déclaré la dirigeante fin octobre dernier, à l'occasion de la présentation des résultats de l'exercice 2020-2021 de Sodexo.

Confronté à l'impact de la pandémie sur son activité et ses perspectives, Sodexo a lancé fin 2020 un plan de restructuration appelé GET ("Group Effectiveness and Transformation") qui prévoit 350 millions d'euros d'économies cumulées d'ici à l'exercice 2021-2022. En France, le groupe a également annoncé fin 2020 un plan de sauvegarde de l'emploi portant sur 2.083 postes, réduit depuis à 500 postes.

