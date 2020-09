Sodifrance : Mise à disposition du rapport semestriel 2020

Rennes, le 16 septembre 2020

Mise à disposition du rapport semestriel 2020

La Société SODIFRANCE annonce que son rapport financier semestriel 2020 est disponible sur le site de la Société (www.sodifrance.fr). Des exemplaires sont également disponibles auprès de la société (SODIFRANCE - Parc d'Activités La Bretèche - CS 26804 - 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX).

CONTACTS

SODIFRANCE : investors@sodifrance.fr

ACTIFIN : Alexandre COMMEROT - 01 56 88 11 11 - acommerot@actifin.fr

A propos de Sodifrance

Entreprise de Services du Numérique créée en 1986, Sodifrance compte 1 160 collaborateurs. Son positionnement stratégique est aligné sur son slogan IT transformation to digital : à l'offre de services IT pour les applications et les infrastructures sont associées des expertises reconnues en modernisation des SI et migration de données, reposant sur des assets logiciels propres. De nouvelles expertises en transformation digitale et cybersécurité sont venues renforcer la proposition de valeur des offres du groupe. L'ensemble des prestations est réalisé en mode conseil, au forfait ou en centres de services de proximité dans les 11 implantations en France.

Grâce à son usine logicielle développée par son équipe R&D de Nantes depuis 1993, Sodifrance a réalisé près de 200 projets de modernisation des SI legacy, permettant aux grandes entreprises de déployer leur stratégie digitale. Ces logiciels sont aussi distribués par sa filiale Mia-Software.

Cotée en bourse sur le compartiment C d'Euronext (Mnemo : SOA). Sodifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 106,5 M€ en 2019.

Sodifrance : http://www.sodifrance.fr