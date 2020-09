Soditech Sa : Comptes semestriels au 30.06.2020

COMMUNIQUÉ SUR

LES RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2020

Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons que le conseil d'administration du 18 septembre 2020 a arrêté les comptes de la période close le 30 juin 2020 et vous les communiquons ci-après.

Les procédures d'audit sont en cours, les rapports de certification seront publiés avec le rapport financier semestriel.

Soditech est une PME spécialisée dans l'intégration de sous-ensembles mécaniques, thermiques et électroniques dans les domaines du Spatial, de la Recherche et de la Défense. Depuis plus de 25 ans, Soditech propose aux plus grands industriels une offre globale permettant de prendre en charge les projets à partir des spécifications jusqu'à l'intégration.

Faits marquants de la période

La pandémie a entrainé un fort ralentissement de l'activité à compter du 16 mars 2020 sans pour autant remettre en cause la continuité de l'exploitation.

Les équipes des services « administratif » et « bureau d'étude » ont continué leurs activités en télétravail.

La mise en place des mesures barrières et d'un fonctionnement par roulement des équipes pour le service « production » ont permis de maintenir une activité à minima sur les commandes en cours.

Le fonctionnement par roulement, le télétravail et la prise de congés ont permis de ne pas recourir à l'activité partielle pour les mois de mars et avril 2020 pour les salariés titulaires d'un contrat de travail antérieur au 16 mars 2020.

Perspectives d'avenir – Risques et incertitudes

Pour l'exercice 2020, le contexte sanitaire, qui reste incertain, pourrait entrainer un décalage de la reprise des activités et des retards sur les projets en cours et sur les nouvelles prises de commandes sont déjà constatés, qui devraient avoir un impact négatif sur les résultats.

Les perspectives à plus long terme dépendront des mesures de relances françaises et européennes pour les marchés défense et recherche et de leur rapidité de mise en œuvre.

Etat de la situation financière

BILAN (en €) 30/06/2020 31/12/2019 ACTIF Notes Brut Amortissements Provisions Net Net ACTIF IMMOBILISE Concessions, brevets et droits similaires 112.381 93.891 18.490 23.923 Fonds commercial 2.126.497 787.845 1.338.652 1.338.652 Autres immobilisations incorporelles - - - - Immobilisations incorporelles 2.238.878 881.736 1.357.142 1.362.575 Constructions - - - - Installations techniques, matériel et ouvrage industriels 130.233 40.414 89.819 45.140 Autres immobilisations corporelles 728.259 436.648 291.612 288.042 Immobilisations en cours 10.865 - 10.865 54.767 Immobilisations corporelles 869.357 477.062 392.296 387.949 Avances et acomptes - - - - Autres participations 1.166.267 942.144 224.123 284.810 Créances rattachées à des participations - - - - Autres titres immobilisés - - - - Prêts - - - 1.714 Autres immobilisations financières 197.941 - 197.941 197.941 Immobilisations financières 1.364.208 942.144 422.064 484.465 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 3 4.472.442 2.300.942 2.171.501 2.234.989 ACTIF CIRCULANT Matières premières, approvisionnements 562.092 218.974 343.118 319.910 En cours de production de biens - - - - En cours de production de services 280.160 - 280.160 278.865 Marchandises - - - - Avances et acomptes versés sur commandes - - - - Stocks et en-cours 842.252 218.974 623.278 598.775 Clients et comptes rattachés 402.572 81.095 321.476 121.171 Autres créances 632.409 336.041 296.368 301.510 Créances 1.034.981 417.136 617.844 422.681 Disponibilités 1.314.369 - 1.314.369 269.853 Charges constatées d'avance 80.269 - 80.269 14.649 TOTAL ACTIF CIRCULANT 4 3.271.872 636.110 2.635.761 1.305.958 Ecart de conversion actif - - - - TOTAL ACTIF 7.744.314 2.937.052 4.807.262 3.540.947

PASSIF (en €) Notes 30/06/2020 31/12/2019 Capital social ou individuel (Dont versé : 124.014) 124.014 124.014 Prime d'émission, de fusion, d'apport - - Réserve légale 12.401 12.401 Réserves statutaires ou contractuelles - - Réserves réglementées - - Autres réserves 245.797 245.797 Report à nouveau 1.158.827 1.064.999 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) (397.403) 93.828 Subventions d'investissement 133.333 - Provisions réglementées - - CAPITAUX PROPRES 5 1.276.970 1.541.040 Produit des émissions de titres participatifs - - Avances conditionnées - - AUTRES FONDS PROPRES - - Provisions pour risques 36.319 39.992 Provisions pour charges - - PROVISIONS 6 36.319 39.992 Emprunts obligataires convertibles - - Autres emprunts obligataires - - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1.873.799 641.471 Concours bancaires courants 107 23 Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs) 136.183 69.516 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours - - Dettes fournisseurs et comptes rattachés 309.871 326.680 Dettes fiscales et sociales 889.891 791.424 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - 10.000 Autres dettes 106.326 3.225 Comptes de régularisation - - DETTES 7 3.316.177 1.842.339 Produits constatés d'avance 177.797 117.576 Écarts de conversion passif - - TOTAL PASSIF 4.807.262 3.540.947

COMPTE DE RESULTAT (en €) Notes 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Vente de marchandises - - - Production vendue de Biens 1.263.803 3.401.926 1.917.101 Production vendue de Services 344.077 853.042 409.141 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 1.607.880 4.254.968 2.326.242 Production stockée 1.295 73.685 49.557 Production immobilisée 10.865 54.767 - Subventions d'exploitation - - - Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges 3.884 281.156 232.849 Autres produits 3909 80.543 - TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 8 1.627.833 4.745.118 2.608.648 Achat de marchandises - - - Achat de matières premières et d'autres approvisionnements 181.174 425.607 265.302 Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) (23.208) 74.574 12.317 Autres achats et charges externes 452.125 1.108.741 560.606 Impôts, taxes et versements assimilés 34.005 83.522 48.220 Salaires et traitements 871.918 2.070.194 1.127.582 Charges sociales 365.004 770.002 397.359 Dotations aux amortissements 45.885 88.495 42.386 Dotations aux provisions - 39.992 6.749 Autres charges 20.271 82.982 73.277 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 9 1.947.173 4.744.111 2.533.798 RESULTAT D'EXPLOITATION (319.340) 1.007 74.851 Produits financiers 1.649 47.450 2.144 Charges financières 77.327 153.575 7.948 RESULTAT FINANCIER (75.678) (106.124) (5.804) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (395.018) (105.117) 69.046 Produits exceptionnels - 23.711 9.597 Charges exceptionnelles 2.385 14.295 4 RESULTAT EXCEPTIONNEL (2.385) 9.416 9.593 Impôts sur les bénéfices - (189.529) - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) (397.403) 93.828 78.639

