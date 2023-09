Soditech SA est un groupe d'ingénierie mécanique et électronique. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - prestations d'ingénierie : notamment prestations d'études et d'analyses (réalisation d'analyses mécaniques et comportementales, de simulations, de prototypages et d'essais sur maquettes), maîtrise d'oeuvre de systèmes clés en main, fabrication de câblages, montage et intégration de sous-ensembles mécaniques, thermiques et électroniques ; - prestations de recherche et développement : prestations de conseil et d'assistance technique dans le cadre de projets. Le CA par marché se ventile entre espace (54,8%), recherche et industrie (30%) et défense (15,2%).

Secteur Industrie aérospatiale et de défense