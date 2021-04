Soditech Sa : Publication rapport financier 2020

Mesdames, Messieurs,

La Direction de SODITECH vous informe de la publication du rapport financier annuel 2020.

Ce rapport comprend :

- le rapport de gestion incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

- les états financiers sociaux ;

- les rapports du Commissaire aux comptes.

Il est également disponible sur le site de la société www.soditech.com

Soditech est une PME spécialisée dans l'intégration de sous-ensembles mécaniques, thermiques et électroniques dans les domaines du Spatial, de la Recherche et de la Défense. Depuis plus de 25 ans, Soditech propose aux plus grands industriels une offre globale permettant de prendre en charge les projets à partir des spécifications jusqu'à l'intégration.

L'exercice a été marqué par la crise sanitaire COVID-19 qui a entrainé un fort ralentissement de l'activité et un retard de facturation qui a partiellement pu être rattrapé sur le dernier trimestre.

Le recours à l'activité partielle a été très limité et a principalement concerné les gardes d'enfants.

La société a obtenu du CIC un prêt garanti par l'état de 1.000.000€ et les échéances de mars à septembre des prêts en cours ont fait l'objet d'un report en fin de crédit.

La société n'a effectué aucune autre demande d'aide au titre de la crise sanitaire.

A la date d'arrêté des comptes, l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sanitaire sur l'année 2021 :

Les perspectives d'avenir dépendront des mesures de relance françaises et européennes pour les marchés défense et recherche.

Sur le marché spatial, les annonces de nombreux projets tardent à se concrétiser en termes de commandes.

Euronext Paris - Compartiment C

Code Isin : FR0000078321 / Code Mnémonique : SEC / Code Reuters : SDTC.PA / Code Bloomberg : SEC :

T +33 (0)4 92 19 48 00 • contact@soditech.com

Siège social : 5 rue des Allumettes • 13090 Aix-en-Provence • France

Établissement : 1 bis allée des Gabians • 06150 Cannes La Bocca • France

Établissement secondaire : 16, avenue de l'Europe • 31520 Ramonville Saint Agne • France

S.A. au capital de 124.014 € • RCS Aix-en-Provence 403 798 168 • APE 7112B • TVA intracommunautaire : FR 25 403 798 168

www.soditech.com

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69016-2021.04.30-communique.pdf

