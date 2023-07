Les actions de SoFi Technologies Inc ont augmenté de plus de 22 % lundi, atteignant leur plus haut niveau depuis plus d'un an, après que le fournisseur de services financiers a publié des résultats pour le deuxième trimestre qui ont dépassé les attentes des analystes.

Le revenu net total de SoFi a augmenté de 37 % pour atteindre 498 millions de dollars, grâce à une forte croissance des prêts personnels qui a permis à son revenu net d'intérêt (RNI) de plus que doubler pour atteindre 291,1 millions de dollars au cours des trois mois précédant le mois de juin, a déclaré la société lundi. Ce résultat a dépassé les estimations moyennes des analystes de 476,2 millions de dollars et de 261,3 millions de dollars pour les revenus et les revenus nets d'intérêts de SoFi, selon Refinitiv.

Les actions de SoFi, qui ont augmenté de près de 150 % depuis le début de l'année, ont atteint 11,70 $, leur niveau le plus élevé depuis février de l'année dernière. L'action était la deuxième action la plus échangée parmi les investisseurs de détail à 10h30 ET, selon les données de J.P.Morgan. Sa dernière hausse était de 20 %.

La société SoFi, basée à San Francisco, qui a enregistré une perte nette de 47,5 millions de dollars, a déclaré qu'elle prévoyait de réaliser un bénéfice pour la première fois au cours du quatrième trimestre de cette année. Le total des dépôts de la société a augmenté de 26 % pour atteindre 12,7 milliards au cours du trimestre, grâce à une croissance de 44 % du nombre de ses clients, qui s'élève désormais à plus de 6,2 millions. "Les résultats (du deuxième trimestre) ont dépassé les attentes et ont été largement positifs avec une croissance rapide et continue des membres et des dépôts", ont déclaré les analystes de Jefferies, dirigés par John Hecht, dans une note à l'intention des investisseurs. "Nous soulignons que les résultats proviennent davantage des revenus d'intérêts nets et moins des marques de juste valeur par rapport à nos prévisions, ce qui représente des revenus récurrents", ont ajouté les analystes.