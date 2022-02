Les tensions en Ukraine et Home Depot entraînent la Bourse à la baisse

Sept des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient en baisse, les valeurs de consommation discrétionnaire étant en tête avec un recul de 1,6 %.

Home Depot Inc a chuté de 6,8 % après que la chaîne de magasins de bricolage a fait état d'une baisse des marges bénéficiaires brutes pour le trimestre des fêtes de fin d'année en raison d'une hausse des coûts de transport et de main-d'œuvre. L'action de cette société a été le principal frein au Dow Jones.

Les actions mondiales se sont effondrées après que le président russe Vladimir Poutine a reconnu deux régions séparatistes dans l'est de l'Ukraine et a ordonné l'envoi de troupes dans ces régions, s'exposant ainsi à de nouvelles sanctions occidentales.

L'Allemagne a interrompu le projet de gazoduc Nord Stream 2, destiné à acheminer le gaz russe vers le pays, et la Grande-Bretagne a imposé des sanctions à cinq banques russes et à trois hommes proches de Poutine.

La Commission européenne et les États-Unis devaient annoncer d'autres sanctions plus tard dans la journée.

"Le facteur de peur reste élevé et tant que nous n'aurons pas une idée plus claire de ce que Poutine peut ou ne peut pas faire, le marché restera dans un état de confusion et de volatilité", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities.

"Avec la flambée du prix du pétrole, l'autre question est de savoir comment la (Réserve fédérale) va gérer cela ?". a déclaré M. Cardillo.

Le secteur de l'énergie a progressé de 0,2 % après que le pétrole a atteint son plus haut niveau depuis près de sept ans, un conflit potentiel avec la Russie pouvant restreindre l'approvisionnement. [O/R]

Les actions de la plupart des grandes banques ont augmenté, Morgan Stanley gagnant environ 1,0 %. [US/]

L'activité commerciale américaine a repris de la vitesse en février, selon les données de IHS Markit, mais la hausse des prix des intrants reste un fardeau. Une autre série de données a montré que la confiance des consommateurs américains a baissé pour un deuxième mois consécutif en février.

À 10 h 51, heure de l'Est, l'indice Dow Jones était en baisse de 270,05 points, soit 0,78 %, à 33 809,13, le S&P 500 était en baisse de 16,85 points, soit 0,39 %, à 4 332,02, et le Nasdaq Composite était en baisse de 46,13 points, soit 0,34 %, à 13 501,94.

L'indice de volatilité CBOE, également connu comme la jauge de la peur de Wall Bourse, était en dernière position à 29,40, bien au-dessus de sa moyenne à long terme de 20.

Le détaillant Macy's Inc a bondi de 7,3 % après avoir dépassé les prévisions de ventes comparables pour le trimestre crucial des fêtes de fin d'année.

SoFi Technologies Inc a glissé de 3,3 % après que la société de technologie financière a accepté d'acheter la plateforme bancaire numérique Technisys pour 1,1 milliard de dollars.

Digital World Acquisition Corp, la société qui a signé le chèque en blanc derrière la nouvelle entreprise de médias sociaux de l'ancien président américain Donald Trump, Truth Social, a bondi de 9,7 %, l'application ayant grimpé dans les classements après son lancement sur l'App Store d'Apple.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,49 à 1 sur le NYSE et de 1,25 à 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 7 nouveaux sommets sur 52 semaines et 27 nouveaux points bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 18 nouveaux sommets et 425 nouveaux points bas.