SoFi Technologies, Inc. (SoFi) est une société numérique de financement personnel. La Société permet aux membres d'emprunter, d'épargner, de dépenser, d'investir et de protéger leur argent. La société a développé une plateforme de services financiers pour proposer des produits aux membres et répondre à leurs besoins financiers. SoFi opère à travers trois segments : Prêts, Services financiers et Plateforme technologique. Son segment Lending propose de multiples produits de prêts, tels que des prêts étudiants, des prêts personnels et des prêts immobiliers. Son segment Financial Services fournit des solutions de services financiers, notamment des services de gestion de trésorerie et d'investissement à travers ses produits SoFi Money, SoFi Invest, SoFi Credit Card et SoFi Relay. Sa plateforme technologique exploite les services de plateforme technologique (Galileo) et les services de courtage de compensation (Apex). L'application mobile de SoFi est disponible sur iOS et Android. La société maintient également les activités et l'empreinte de SoFi Bank en tant que banque communautaire, y compris ses trois succursales physiques à Sacramento, Live Oak et Yuba City, en Californie.