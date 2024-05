Alors que ses concurrents étrangers de livraison de produits alimentaires en ligne quittent l'Allemagne, le groupe Rohlik, basé en République tchèque, accélère son expansion dans la plus grande économie d'Europe et est en passe d'atteindre le seuil de rentabilité dans les 12 prochains mois, a déclaré à Reuters son fondateur et directeur général, Tomas Cupr.

La société privée, évaluée à plus d'un milliard de dollars en 2021, opère sous la marque Knupsr.de en Allemagne et a ouvert à Berlin en avril, après avoir lancé Munich en 2021 et Francfort en 2022.

Elle vise à ajouter 15 autres villes allemandes au cours des prochaines années après une nouvelle levée de fonds, alors qu'elle se rapproche d'une éventuelle introduction en bourse, a déclaré M. Cupr lors d'une interview le mois dernier au siège de Rohlik à Prague.

"Nous avons un œil sur Hambourg, qui serait la prochaine ville", a déclaré M. Cupr. "À partir de Hambourg, nous aurons besoin de lever des fonds.

"Lorsque je pense au moyen terme, dans quelques années, nous devons être les gagnants en Europe centrale et orientale et en Allemagne, Autriche et Suisse, et c'est aussi l'histoire de l'introduction en bourse.

Pour 2023, Rohlik a réalisé un bénéfice de quelques dizaines de millions d'euros sur son marché d'origine, la République tchèque, où elle a démarré en 2014. Elle a également été rentable en Hongrie l'année dernière, mais le groupe dans son ensemble a brûlé environ 20 millions d'euros en raison des coûts de l'expansion allemande, a-t-il déclaré.

L'épicier en ligne, qui cible les clients utilisant des livraisons rapides et une large gamme de produits locaux, a investi dans l'automatisation de ses centres de distribution pour améliorer l'efficacité et offrir plus d'options de livraison, a déclaré M. Cupr.

"Au niveau de l'entreprise, nous atteindrons le seuil de rentabilité au cours des 12 prochains mois, en tenant compte de la croissance allemande", a déclaré M. Cupr. "Berlin et Francfort consommeront des liquidités au cours des 18 prochains mois", a-t-il ajouté, précisant que Munich réalisait déjà des bénéfices.

"Nous savons comment gagner de l'argent dans les PECO et nous avons maintenant un modèle pour rendre l'Allemagne rentable", a ajouté M. Cupr.

L'ALLEMAGNE PRÊTE POUR UNE CROISSANCE RAPIDE

Avec seulement 2 % des Allemands qui utilisent la livraison de produits alimentaires en ligne, contre 8 % en Grande-Bretagne, le marché offre une opportunité alléchante, selon les analystes.

Le marché devrait dépasser les 9 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024 et afficher une croissance annuelle de plus de 13 % pour atteindre 17 milliards de dollars en 2029, selon les données de Statista.

"Les Allemands ont été l'un des plus grands retardataires en matière d'épicerie en ligne", a déclaré Arhi Kivilahti, analyste chez ADA Insights, spécialiste de la vente au détail. "Il y a une énorme tache blanche au milieu de l'Europe avec d'énormes densités de consommateurs aisés.

Cette situation a incité les supermarchés traditionnels, comme le leader du marché allemand Edeka, Rewe et Aldi, à se lancer dans la vente en ligne, même si les analystes affirment que les acteurs établis la considèrent souvent comme un service secondaire permettant de fidéliser la clientèle.

Le marché fragmenté de la livraison en ligne est dominé par Rewe, qui couvre la plupart des régions d'Allemagne, avec un chiffre d'affaires annuel inférieur à un milliard d'euros. Picnic, basé aux Pays-Bas, suit avec moins d'un demi-milliard d'euros de revenus annuels, a déclaré Kai Hudetz, directeur général de l'Institut allemand de recherche sur le commerce de détail.

Picnic a déclaré en janvier avoir levé 355 millions d'euros (384 millions de dollars) auprès d'actionnaires tels que The Bill and Melinda Gates Foundation Trust et Edeka.

Rohlik a levé 593 millions de dollars auprès de grands investisseurs en capital-risque, dont Index Ventures, Partech et l'investisseur belge Sofina.

Toutefois, la société norvégienne Oda a déclaré l'année dernière qu'elle se retirerait d'Allemagne parce que son chiffre d'affaires n'était pas suffisant pour réaliser rapidement des bénéfices sur un marché difficile. La société turque Getir a annoncé qu'elle se retirait de l'Europe, y compris de l'Allemagne, près de 18 mois après avoir racheté sa rivale Gorillas, afin de concentrer ses ressources sur son marché intérieur.

LA CONCURRENCE DES DISCOUNTERS

Selon les analystes, Picnic et Rohlik sont les deux concurrents les plus probables dans ce secteur.

L'approche de Rohlik, qui s'appuie sur des fournisseurs locaux et des produits locaux, a trouvé un écho auprès des clients aisés des grandes villes, a déclaré M. Hudetz.

"Le succès de Rohlik dépend de la volonté des clients de payer plus cher, tandis que Picnic offre des prix plus bas mais des fenêtres de livraison limitées.

En réponse au climat économique plus difficile et à l'inflation de ces dernières années, Rohlik introduit davantage de produits de marque propre à bas prix, a déclaré M. Cupr. Ces produits représentent actuellement 10 % du chiffre d'affaires, mais ce chiffre pourrait doubler au cours des deux prochaines années et représenter à terme environ un quart de l'activité globale.

"Bien sûr, cela coûte de la marge", a déclaré M. Cupr. "Je peux choisir de ne pas vendre à ce niveau de prix, mais je perdrais alors des clients au profit des discounters.

(1 dollar = 0,9234 euro)