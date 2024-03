Sofina SA est une société de portefeuille détenant des participations dans des sociétés cotées et non cotées. A fin 2022, le portefeuille évalué à une juste valeur de 9 062,3 MEUR se répartit par activité comme suit : - prise de participations minoritaires dans des sociétés privées et cotées (52,5% ; Sofina Direct). Le portefeuille par secteur d'activité se ventile entre distribution (28%), transformation numérique (21%), santé et sciences de la vie (15%), éducation (15%) et autres (21%) ; - investissements dans des fonds de capital-risque et de capital développement (47,5% ; Sofina Fonds Privés). La répartition géographique du portefeuille en valeur est la suivante : Europe occidentale (33%), Amérique du Nord (36%) et Asie (31%).

Secteur Sociétés holdings