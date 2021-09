Sofina : Half year financial report 2021 – 02/09/2021

Au niveau des investissements minoritaires à long terme, Sofina a souscrit à une augmentation de capital de The Hut Group (THG), une entreprise technologique internationale de vente en ligne dans les secteurs de la beauté et du bien-être, dans le cadre d'une augmentation de capital réalisée après sa récente introduction en bourse, ainsi que de Cognita, une plateforme d'écoles

Dans l'ensemble, les sociétés du portefeuille de Sofina ont affiché de bons résultats au cours du semestre écoulé. Conformément aux tendances qui ont pu être observées depuis le début de la crise, les bonnes performances de certaines sociétés du portefeuille ont compensé les moins bons résultats affichés par d'autres participations. Comme depuis le début de la crise, nous sommes restés en contact étroit avec les sociétés les plus touchées de notre portefeuille, afin de leur apporter soutien et conseils.

d'enregistrer les filiales directes d'une société qui répond à la définition d'Entité d'Investissement à leur juste valeur dans les états financiers consolidés, en ce compris la juste valeur de leurs participations et de leurs autres actifs et passifs.

indépendante basée au Royaume-Uni orientée vers les étudiants du segment K-12. Comme évoqué dans notre Newsletter #8, Sofina a également poursuivi la rotation de son portefeuille et a ainsi cédé l'intégralité de sa participation dans Rapala, un groupe finlandais leader mondial sur le marché de niche des leurres de pêche et autres produits liés à la pêche, dont Sofina était actionnaire depuis 2005. De plus, nous avons procédé à des cessions partielles d'actions de certaines sociétés du portefeuille cotées en bourse, dont notamment Danone et Colruyt.

Malgré un contexte toujours marqué par les inquiétudes liées à la pandémie, les conditions de marché du capital-risque et capital-développement du dernier semestre ont été favorables, notamment stimulées par le renforcement du secteur technologique, les différents plans de relance, l'optimisme face aux campagnes de vaccination et l'amélioration des indicateurs macroéconomiques. La forte activité sur le marché de l'investissement reflète la résilience des Gestionnaires qui ont accéléré le déploiement de leurs capitaux à travers différentes géographies et niveaux de maturité, tout en continuant à bénéficier des liquidités générées par les introductions en bourses et autres désinvestissements.

Bien qu'on ait vu récemment décroitre l'engouement pour des SPACs, le rythme des introductions en bourse est resté soutenu. Ceci a notamment été marqué par la tendance haussière maintenue des marchés financiers, qui a stimulé les flux de capitaux des investisseurs individuels et le rebond des titres cycliques. En complément de cette tendance positive du marché, l'exposition prépondérante de Sofina Fonds Privés au domaine de la technologie et ses différents sous-segments a permis d'afficher une surperformance par rapport à l'ensemble du marché. De surcroit, Sofina a continué de soutenir ses Gestionnaires existants aux États-Unis, en Europe et en Asie, tout en développant de nouvelles relations de manière sélective avec des Gestionnaires susceptibles de venir renforcer son portefeuille, notamment en Europe.

Au niveau du portefeuille de Sofina Croissance, comme mentionné dans le Rapport annuel 2020et notre Newsletter #8, Sofina a réalisé de nouveaux investissements dans Cred, une plateforme de paiement de factures de cartes de crédit active en Inde, et dans Mamaearth, une marque indienne de produits de soins, notamment pour bébés, permettant aux milléniaux urbains d'accéder à des produits naturels et sans toxine. En Europe, Sofina est entrée au capital de Dott, une entreprise de micromobilité qui exploite une flotte d'eScooters répartie dans 7 pays européens et 18 villes.

En ce qui concerne son portefeuille existant, les opérations les plus notables réalisées par Sofina Croissance durant le semestre écoulé concernent des augmentations de capital réalisées en Graphcore, société britannique qui conçoit des microprocesseurs dédiés aux applications d'intelligence artificielle, VerSe Innovation, plateforme technologique indienne qui permet d'accéder à du contenu digital personnalisé (connue notamment pour Dailyhunt et Josh), Vinted, la plus grande plateforme européenne de marché en ligne de produits de mode de seconde main, et Zhangmen, un acteur de premier plan dans le soutien parascolaire en Chine.

Adjust, leader en mesure mobile et prévention de la fraude en ligne présent dans notre portefeuille Sofina Croissance, a annoncé son acquisition en février 2021 par AppLovin, une entreprise spécialisée dans le marketing des applications mobiles, laquelle a été admise en bourse dans la foulée. A cette occasion, Sofina a cédé toute sa participation dans Adjust en partie contre des actions AppLovin.

Enfin, comme évoqué dans notre Newsletter #8, les sociétés 1stDibs, MissFresh et Zhangmen ont été admises en bourse lors du semestre écoulé.

Une mise à jour au 30 juin 2021 du portefeuille du groupe Sofina se trouve au point 2.2 de ce Rapport financier semestriel (commentaires sur l'évolution du portefeuille en transparence), selon le format retenu dans le Rapport annuel pour les participations dont la juste valeur dépasse 10 millions EUR.

