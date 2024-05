Mme Charlotte Strömberg, pour une période de quatre ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028 et de constater son indépendance au sens de l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et du Principe 3.5 du Code de Gouvernance d'Entreprise 2020, dès lors (i) qu'il ressort des informations dont dispose la Société et des informations fournies par Mme Charlotte Strömberg qu'elle respecte l'ensemble des critères énoncés par ce Principe ; et (ii) que le Conseil d'Administration confirme expressément ne pas avoir d'indication d'un élément qui pourrait mettre en doute son indépendance. Sa rémunération est fixée conformément à la Politique de rémunération et à l'article 36 des statuts.

Après une allocution du Président du Conseil d'Administration, le CEO présente la performance et les évènements marquants de l'année 2023 ainsi que les aspects de durabilité, le Secrétaire Général détaille la Déclaration de gouvernance d'entreprise pour l'année 2023 et la Présidente du Comité de Rémunération présente le Rapport de rémunération relatif à l'année 2023 et les modifications proposées à la Politique de rémunération de la Société. Le Président du Conseil d'Administration, le CEO et la Présidente du Comité de Rémunération répondent ensuite au nom du Conseil d'Administration aux questions posées par les actionnaires. Un résumé de ces questions et réponses figure en annexe au présent procès-verbal.

What is Sofina's NAV today, at this AGM? What is the impact of the sale of Petit Forestier on this NAV?

Why don't you officially respond to "shorters" of the stock, especially the one who caused the brutal share price drop in 2023?

Which benefits in kind can you offer to (loyal) shareholders?

What was the course of action by Sofina with the share buyback at Sibelco?

As you may know, Sibelco launched a voluntary public offer to buy back a portion of their own shares. Sofina tendered its Sibelco shares in this context resulting in the partial sale of its stake. When we have the opportunity to generate liquidity from our portfolio, we do it. The conditions offered by the company were very fair, so we took advantage of it. In the Annual report you mention reviewing your strategy in China. What are your conclusions?

We are growth investors, and we believe growth will arise globally. China is probably the leading growth contributor in the world, even with the current slowdown of their growth. For a global growth investor, there is more risk of not being there, than being there. That being said, we are fully aware of the regulatory and geopolitical tensions and when we invest abroad, we focus mostly on sectors which are less sensitive to these geopolitical tensions. One of our theses around Asia was the rise of the Asian middle class and that has been the case for China where a lot of businesses are focusing on non- controversial sectors such as consumer and retail. Given the present rise of geopolitical tensions all over the world (including in China), we are extra careful, but it doesn't change our fundamental view. The best protection against risks that you can't control is diversification.

Questions posées oralement durant l'Assemblée

What are the best opportunities you see to invest the new capital received from the sale of Groupe Petit Forestier and which sector would be interesting?

We see in all businesses and all sectors interesting growth dynamics. To answer your question, sustainability is one of our focuses. As mentioned in our Annual Report, we have started to work on a 5 th sector of focus which we call Sustainable Supply Chains. Most of the sectors in which we invest face end-users while our Sustainable supply chains sector intends to focus more on industrial companies proposing sustainable solutions. Our investment in GEO, a company providing battery electrolytes for the electrification of mobility in Europe is one of our first investment in this sector. It illustrates the depth of our network. Investors in China had the view that Europe was going very fast in the electrification of their vehicle park and would need local sourcing and was seen as a good investment opportunity. In hoeverre houdt de strategie van Sofina rekening met de tendens naar deglobalisering en naar meer defensie markten (Europa, China en India die zich defensiever opstellen)?

Dit heeft altijd een rol gespeeld wat China en India betreft. Wij hebben ons altijd gefocussed op ondernemingen die diensten of producten leveren aan de lokale bevolking. Dit is de beste bescherming tegen protectionisme. Wij hebben altijd aangevoeld dat het een risico was om te wedden op exportmodellen die afhankelijk zijn van de exportmogelijkheden en exportrestricties. Most of your shareholders are small and medium private persons and not the institutionals. Is there a reason for that and isn't that a missed opportunity to give an extra growth to your company?

Indeed, compared to other Bel20 companies, we have fewer institutional shareholders and a larger historical retail shareholder base. It's always good to have strong institutional shareholders but fundamentally with the long-term view that we have, our strong retail base is the one that is strategically the most aligned with us. Retail shareholders in general have very long holding periods versus institutional shareholders