Sofina : Annual Report 2020 – 19/03/2021

RAPPORT ANNUEL 2020

Accompagner des entrepreneurs et des familles en soutenant leurs projets de croissance par l'apport de conseils et de capital patient. Notre raison d'être est de créer de la valeur avec une empreinte humaine. Nous croyons que l'esprit d'entreprise qui caractérise de nombreuses entreprises familiales et sociétés en croissance est une source de progrès. En soutenant ces entrepreneurs et acteurs de changement, nous entendons contribuer à la croissance, au développement et à l'innovation au niveau mondial. Nous pensons que les entrepreneurs ne peuvent réussir que s'ils sont compétitifs dans un marché mondialisé. Notre mission est d'apporter du capital patient, de l'expertise et des conseils à des sociétés en croissance dirigées par des entrepreneurs et des familles, et de devenir leur partenaire privilégié, sur un horizon à long terme que peu d'autres peuvent égaler. Notre patrimoine et notre culture d'entreprise nous distinguent. Les relations humaines sont au cœur de ce que nous faisons. Tous nos investissements racontent des histoires de valeurs partagées, d'amitiés et de projets ambitieux avec des entrepreneurs talentueux et leur management. C'est en œuvrant chaque jour dans cette voie que nous aspirons à devenir le partenaire d'investissement privilégié de tous ceux qui, dans le monde de l'investissement, partagent nos convictions et adhèrent à notre vision.

NOTRE MISSIONHISTOIRE

Plus de 120 ans d'expérience et d'expertise

Orientation de la stratégie

Fondation de Sofina (« Société Financière de Transport et d'Entreprises Industrielles »), entreprise d'ingénierie et de financement, active dans les secteurs de l'énergie et du transport

Renforcement de l'actionnariat familial à la suite du rachat des parts de la Société Générale de

Sofina devient unesociété d'investissement

2017

Plus de la moitié du portefeuille de Sofina est investi en dehors de l'Europe

2016

2015

Ouverture d'un bureau à Singapour et renforcement de Sofina Croissance, principalement en Inde, en Chine et aux

États-Unis

2011

vers la croissance et une exposition plus internationale

1988

Belgique

1965-1970

1938

Ouverture du bureau au Luxembourg

1910

SOMMAIRE

Aperçu 2

Message

aux actionnaires 4

Chiffres-clés 6

Stratégie 10

Événements

marquants 12

Rapport du Conseil

d'Administration 14

Aperçu des participations 20

Investissements minoritaires à long terme 22 Sofina Fonds Privés - Investissements dans des fonds de capital-risque et de capital-

développement 42 Sofina Croissance - Investissements dans des

entreprises à forte croissance 46

Responsabilité Sociétale

d'Entreprise 58

Équipe 68

Gouvernance

d'entreprise 76

1898

Comptes et annexes 96

Lexique 137

1

Aperçu

(1) Pourcentage calculé sur base du portefeuille en transparence (cf. point 2.1 des Annexes aux états financiers consolidés).

(2) Depuis le 1er janvier 2018, Sofina a adopté le statut d'Entité d'Investissement selon la norme IFRS 10. Les données des exercices 2016 et 2017 ont été retraitées selon la norme IAS 28, §18 de sorte que les fonds propres sont comparables à ceux des années suivantes. Enfin, les données comptables sont établies selon les normes IFRS depuis l'exercice clos le 31 décembre 2004. Les fonds propres pour les exercices antérieurs à 2004 correspondent à la valeur estimative du patrimoine.

L'investissement dans Byju's a été transféré de Sofina Croissance vers les Investissements minoritaires à long terme au cours de l'année 2020.

Fondée il y a +120 ANS

29 professionnels de l'investissement au travers de nos 3 bureaux

MESSAGE AUX ACTIONNAIRES

MESSAGE AUX ACTIONNAIRES

2020, un test de résilience

Chers Actionnaires,

Nul ne pouvait prévoir que cette nouvelle décennie commen- cerait par une pandémie aussi dramatique, hélas non encore résolue, même si nous apercevons une lueur d'espoir avec des vaccins dont la technologie révolutionnaire ouvre des horizons sanitaires dépassant la pandémie actuelle. Il n'est pas de crises inutiles…

Avant de revenir plus en détails sur certains événements marquants de l'année au niveau de Sofina et de partager avec vous ma vision de l'avenir du groupe, mes pensées vont vers ceux qui ont le plus souffert de la crise actuelle liée au Covid-19. Nous ne pouvons rester indifférents devant la détresse de ceux qui ont perdu un être cher dans des conditions difficiles, sont privés de relations sociales, ont perdu leur emploi ou ont dû mettre un terme à leurs projets, et qui perdent espoir face à la durée et à la sévérité des mesures sanitaires.

Il est difficile d'anticiper de telles crises et mes pensées vont également vers tous ceux - responsables sanitaires, person-nel soignant, décideurs politiques - qui déploient des efforts surhumains pour nous aider à sortir de la crise sanitaire et à anticiper les conséquences économiques et sociales iné- vitables qui en découleront. La multitude de paramètres à gérer, sous le feu de réseaux sociaux qui ne prennent pas toujours le recul nécessaire, peut rendre la tâche ingrate.

Qu'ils trouvent ici l'expression de notre soutien et gratitude.

Dans cet esprit, et fidèle à ses valeurs, Sofina a voulu contri- buer aux solutions envers les personnes et les secteurs les plus touchés par la pandémie avec la mise en place du Sofina Covid Solidarity Fund, dont l'objectif est d'adresser les consé- quences négatives de la crise sanitaire et sociale sur deux enjeux liés à ses secteurs de prédilection : les défis spécifiques des systèmes et services de santé et la fracture numérique dans l'éducation. À cet élan de solidarité, se sont joints de nombreux membres du Conseil d'Administration, du Comité Exécutif ou des collaborateurs de Sofina. Qu'ils en soient ici tous remerciés.

Ce message est le premier que je vous adresse en ma qualité de Président du Conseil d'Administration. Je voudrais dès lors en profiter pour remercier d'une part ceux qui m'ont fait confiance en me nommant à cette fonction dont je mesure l'importance, mais aussi saluer le travail accompli par mon prédécesseur, Sir David Verey CBE.

Il nous laisse un héritage solide : Sofina a aujourd'hui une gouvernance forte, guidée par un Conseil d'Administration de grande qualité, diversifié, uni et engagé, soutenant active- ment l'équipe de management dans la définition et l'implé- mentation de sa stratégie, et encouragée par un actionnariat stable et exigeant.

Ayant eu le privilège de suivre depuis plus de 20 ans, en tant qu'administrateur, l'évolution de Sofina , mon objectif est de continuer à œuvrer dans un tel climat de confiance, d'aligne- ment, de professionnalisme et d'ambition, contribuant ainsi à pérenniser cette Société et sa culture différenciée.

Purpose & Patience : une année révélatrice des valeurs qui nous animent

Alors que jamais les équipes de Sofina n'ont été si éloignées les unes des autres, contraintes par les confinements à répé-tition à travailler à domicile dans chacune des géographies où Sofina est active, rarement on aura assisté à une telle unité et ferveur de communication. Que ce soit dans les réunions à distance organisées avec des tiers ou lors des conférences vidéo menées au sein des différentes équipes ou à l'occasion des rendez-vous bimensuels fixés à l'ensemble de l'organi- sation, le niveau d'engagement a été remarquable, même exemplaire.

18,0%

TOTAL SHAREHOLDER RETURN EN 2020

Au niveau de l'activité du groupe aussi, alors que l'économie mondiale tourne au ralenti, Sofina a connu une année riche en événements. Que ce soient les investissements et désin- vestissements réalisés dans chacun des trois styles d'investis- sement, la gestion dynamique de son portefeuille au travers des contacts réguliers avec les sociétés où elle est investie, les exercices de revue stratégique menés avec le Conseil, l'implé- mentation des nouveaux outils informatiques et comptables, la mise en place du Sofina Covid Solidarity Fund ou encore l'implémentation et l'animation de sa politique en matière d'ESG, les collaborateurs de Sofina ont déployé une énergie de tous les instants, dans tous les domaines d'activité.

Comme expliqué à plusieurs reprises depuis le début de la crise, la résilience des sociétés du portefeuille face à la pan- démie est contrastée. En fonction de leur exposition géo- graphique, de leur modèle économique et de leurs marchés finaux, certaines entreprises ont montré de belles perfor- mances, générant de nouvelles opportunités ou profitant des adaptations de marché tandis que d'autres ont été plus dure- ment touchées et ont dû prendre des mesures pour préserver leur liquidité, leur bilan et leur activité. Dans son ensemble, la diversification du portefeuille dans différentes zones géogra- phiques et son exposition relativement faible aux secteurs les plus touchés ont permis de résister à la tempête.

Cette crise aura donc mis à l'épreuve le bien-fondé de la stra-tégie développée ces dernières années et qui a fait de Sofina un groupe global, investi dans les classes d'actifs et les sec-teurs les plus porteurs d'avenir. Un groupe surtout capable d'attirer et de développer les meilleurs talents, la plus solide garantie de notre continuité et de notre croissance.

HAROLD BOËL - CHIEF EXECUTIVE OFFICER DOMINIQUE LANCKSWEERT - PRÉSIDENT

Cette stratégie est validée par le niveau de performance de Sofina qui, comme vous le lirez plus loin, bat pour la troisième cohorte consécutive l'évolution de son indice de comparaison, le MSCI ACWI, sur une période de sept années.

Le marché et les observateurs financiers ne s'y trompent pas, et nous témoignent leur appréciation et confiance. Après avoir vaincu la pandémie, nos sociétés devront s'adapter aux conséquences économiques et sociales qui suivront.

Nous pensons avoir développé avec Sofina un modèle qui nous permettra de naviguer cette nouvelle période, tout en continuant à soutenir activement, c'est notre mission, les entrepreneurs. Car il ne faut pas s'y tromper : après chaque crise vient un moment de reconstruction, qui amène son lot d'opportunités.

Purpose & Patience : ce qui nous guide est profondément ancré dans les agissements de chacun des acteurs de Sofina

Si les niveaux d'activité et de performance sont impression-nants de constance, force est de constater que le fait de les avoir atteints dans les conditions d'instabilité matérielle et mentale qui ont été celles de 2020 est, lui, remarquable. Le mérite en revient à l'ensemble des acteurs concernés, action- naires, Conseil d'Administration, Comité Exécutif et collabora-teurs du groupe Sofina, qui ont fait preuve de résilience, d'agi- lité et de force de caractère pour continuer à délivrer avec le même niveau d'excellence que lors des années précédentes.

Ce sont ces qualités qui me font penser que la Société est à même de faire face aux défis qui l'attendent pour les années à venir. Qu'il s'agisse d'éléments externes comme la récession mondiale liée aux suites de la pandémie, les changements climatiques ainsi que les instabilités géopolitiques, pour ne citer qu'eux. Je n'oublie pas les challenges internes que repré- sentent par exemple les adaptations stratégiques et secto-rielles permanentes, le maintien d'une croissance durable et l'implémentation de la politique ESG.

C'est donc admiratif et reconnaissant du travail effectué par le Conseil et les équipes, confiant dans la solidité de notre modèle et optimiste pour l'avenir que je vous invite à lire ce Rapport annuel qui vous donnera plus de détails sur chacun des thèmes abordés dans le présent message.

Je vous remercie pour la confiance témoignée envers Sofina et vous donne également rendez-vous le 6 mai prochain, jour de notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Dominique Lancksweert,

Président

Si les niveaux d'activité et de performance sont impressionnants de constance, force est de constater que le fait de les avoir atteints dans les conditions d'instabilité matérielle et mentale qui ont été celles de 2020 est, lui, remarquable.