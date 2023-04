L'entreprise britannique OKYO Pharma prévoit de se retirer de la cote à Londres en mai

Certains investisseurs et cadres financiers ont déclaré le mois dernier que Londres risquait de perdre son attrait pour les cotations boursières, l'atonie des échanges et la faiblesse des valorisations incitant de plus en plus de sociétés à s'introduire en bourse ailleurs.

OKYO a déclaré dans un communiqué que le retrait de la cote n'aurait aucune incidence sur ses American Depositary Shares (ADS), qui sont négociés sur le Nasdaq.

La société proposera à ses actionnaires de consolider toutes les 65 actions ordinaires existantes en une nouvelle action sans valeur nominale afin de respecter le ratio actuel d'ADS, puis de coter directement ses nouvelles actions sur le Nasdaq à la place des ADS actuels.

Le retrait de la cote d'Okyo sera effectif à partir du 12 mai.

Flutter Entertainment, la plus grande société de paris au monde, envisage une cotation supplémentaire aux États-Unis, tandis que CRH, société de matériaux de construction basée à Dublin, prévoit de transférer sa cotation principale de Londres aux États-Unis.