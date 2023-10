SoftBank Corp. a annoncé qu'à partir d'octobre 2023, elle lancera une expansion complète de son activité mondiale IoT dans la région Asie-Pacifique (APAC). Dans le cadre de cette expansion des ventes qui couvre 19 pays et régions, y compris le Japon, SoftBank se concentrera sur la commercialisation de services IoT, principalement le "1NCE IoT Flat Rate", un service de connectivité IoT mondial abordable de la société allemande 1NCE GmbH, aux clients d'entreprise.

SoftBank vise à acquérir un total de 2 millions de connexions 1NCE IoT Flat Rate dans l'APAC et dans d'autres régions au cours de l'exercice 2025, qui se termine le 31 mars 2026. Conformément à sa stratégie de croissance "Beyond Carrier", SoftBank s'étend au-delà de son activité principale de télécommunications pour créer de nouvelles entreprises dans un large éventail d'industries, et elle promeut la transformation numérique (DX) dans différents secteurs industriels. Dans le domaine de l'IdO, SoftBank a pris une participation dans 1NCE GmbH en avril 2022, et a signé un accord pour commercialiser exclusivement le tarif forfaitaire IdO de 1NCE dans 19 marchés de l'APAC.

Le forfait IoT de 1NCE est disponible à un prix remarquablement bas et, sans frais supplémentaires, les clients peuvent également se déplacer sur le réseau mondial de 1NCE dans plus de 160 pays et régions. La commodité du service est bien accueillie par les entreprises clientes, y compris des sociétés basées au Japon telles que Pocketalk Corporation. Alors que SoftBank se concentrait auparavant principalement sur la commercialisation du forfait IoT de 1NCE au Japon, elle étend désormais ses ventes à 19 pays et régions de l'APAC afin d'accélérer le déploiement mondial de ses activités dans le domaine de l'IoT.

En s'appuyant sur ses sites existants dans la région APAC (22 sites dans 9 pays et régions), SoftBank quadruplera sa force de vente IoT, lancera une boutique en ligne dédiée à l'IoT en partenariat avec 1NCE et renforcera la publicité et d'autres initiatives marketing dans la région. En utilisant sa plateforme IoT, SoftBank proposera également des solutions liées aux compteurs intelligents et s'efforcera d'étendre ses activités IoT au niveau mondial. SoftBank mettra également en place un vaste cadre de soutien pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontées diverses industries dans leurs pays et régions respectifs.

En commençant par ses activités mondiales dans le domaine de l'IdO, SoftBank prendra des mesures pour développer ses activités mondiales, principalement dans la région APAC, et pour promouvoir son initiative "Beyond Japan" (au-delà du Japon).