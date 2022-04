Analyse - Avec la nervosité des marchés financiers, le capital-investissement se lance dans le financement des rachats d'entreprises technologiques

Les banques et les investisseurs en obligations poubelles sont devenus nerveux face à l'inflation galopante et aux tensions géopolitiques depuis que la Russie a envahi l'Ukraine. Cela a permis aux sociétés de capital-investissement d'intervenir pour financer des opérations impliquant des entreprises technologiques dont les activités se sont développées avec l'essor du travail à distance et du commerce en ligne pendant la pandémie de COVID-19.

Les sociétés de rachat, telles que Blackstone, Apollo, KKR & Co Inc et Ares Management Inc, ont diversifié leurs activités ces dernières années au-delà de l'acquisition d'entreprises pour devenir des créanciers d'entreprises.

Les prêts proposés par les sociétés de capital-investissement sont plus chers que les dettes bancaires, de sorte qu'ils étaient généralement utilisés surtout par les petites entreprises qui ne généraient pas suffisamment de flux de trésorerie pour obtenir le soutien des banques.

Aujourd'hui, les rachats d'entreprises technologiques sont des cibles de choix pour ces prêts à effet de levier, car ces entreprises affichent souvent une forte croissance de leurs revenus, mais un faible flux de trésorerie, car elles dépensent pour leurs plans d'expansion. Les sociétés de capital-investissement ne sont pas entravées par les réglementations qui limitent les prêts bancaires aux entreprises qui affichent peu ou pas de bénéfices, et les banques sont également devenues plus prudentes en matière de souscription de dettes à haut risque dans le contexte actuel de turbulence des marchés. Les sociétés de capital-investissement n'ont pas besoin de souscrire la dette car elles la conservent, soit dans des fonds de crédit privés, soit dans des véhicules cotés en bourse appelés sociétés de développement commercial. La hausse des taux d'intérêt rend ces prêts plus lucratifs pour elles. "Nous voyons des promoteurs qui suivent deux processus d'endettement pour les nouveaux contrats. Ils ne s'adressent pas seulement à des banques d'investissement, mais aussi à des créanciers directs", a déclaré Sonali Jindal, partenaire en financement par emprunt au cabinet juridique Kirkland & Ellis LLP. Il est difficile d'obtenir des données complètes sur les prêts non bancaires, car beaucoup de ces transactions ne sont pas annoncées. Direct Lending Deals, un fournisseur de données, indique qu'il y a eu 25 rachats par endettement en 2021 financés par une dette dite unitranche de plus d'un milliard de dollars provenant de créanciers non bancaires, soit plus de six fois le nombre de ces opérations, qui n'étaient que quatre un an plus tôt. Thoma Bravo a financé 16 de ses 19 rachats en 2021 en s'adressant à des créanciers privés, dont beaucoup ont été proposés en fonction des revenus récurrents générés par les entreprises plutôt que de leurs flux de trésorerie. Erwin Mock, responsable des marchés de capitaux de Thoma Bravo, a déclaré que les créanciers non bancaires lui donnent la possibilité d'ajouter plus de dettes aux entreprises qu'il achète et concluent souvent une transaction plus rapidement que les banques. "Le marché de la dette privée nous donne la flexibilité de faire des transactions de prêts à revenus récurrents, ce que le marché syndiqué ne peut actuellement pas fournir cette option", a déclaré Mock. Certaines sociétés de capital-investissement proposent également des prêts qui vont au-delà des rachats par effet de levier. Par exemple, Apollo a augmenté le mois dernier son engagement sur le plus gros prêt jamais accordé par une société de capital-investissement ; un prêt de 5,1 milliards de dollars à SoftBank Group Corp, soutenu par les actifs technologiques du Vision Fund 2 du conglomérat japonais. PAS CONSTRAITES Les sociétés de capital-investissement fournissent la dette en utilisant l'argent que les institutions investissent avec elles, plutôt que de s'appuyer sur une base de déposants comme le font les banques commerciales. Elles affirment que cela protège le système financier dans son ensemble de leurs pertes potentielles si certaines opérations tournent mal. "Nous ne sommes pas limités par autre chose que le risque lorsque nous faisons ces prêts privés", a déclaré Brad Marshall, responsable du crédit privé pour l'Amérique du Nord chez Blackstone, alors que les banques sont limitées par "ce que les agences de notation vont dire, et la façon dont les banques pensent utiliser leur bilan". Certains banquiers se disent inquiets de perdre des parts de marché sur le marché de la dette de pacotille. D'autres sont plus optimistes, soulignant que les sociétés de capital-investissement fournissent des prêts que les banques n'auraient pas été autorisées à accorder en premier lieu. Ils affirment également que bon nombre de ces prêts sont refinancés par une dette bancaire moins chère une fois que les sociétés emprunteuses commencent à générer des flux de trésorerie. Stephan Feldgoise, co-responsable mondial des fusions et acquisitions chez Goldman Sachs Group Inc, a déclaré que les opérations de prêt direct permettent à certaines sociétés de capital-investissement d'endetter les entreprises à un niveau que les banques n'auraient pas autorisé. "Bien que cela puisse, dans une certaine mesure, augmenter le risque, ils peuvent considérer cela comme un élément positif", a déclaré Feldgoise.