Arm, la société de technologie des puces de SoftBank, affiche un revenu record pour 2021.

Données financières JPY USD EUR CA 2022 6 171 Mrd 48 136 M 46 225 M Résultat net 2022 728 Mrd 5 676 M 5 451 M Dette nette 2022 16 223 Mrd 127 Mrd 122 Mrd PER 2022 10,4x Rendement 2022 0,98% Capitalisation 7 323 Mrd 57 120 M 54 852 M VE / CA 2022 3,82x VE / CA 2023 3,71x Nbr Employés 58 786 Flottant 69,3% Graphique SOFTBANK GROUP CORP. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SOFTBANK GROUP CORP. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 17 Dernier Cours de Clôture 4 491,00 JPY Objectif de cours Moyen 8 067,65 JPY Ecart / Objectif Moyen 79,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Masayoshi Son Chairman & Executive President Yoshimitsu Goto CFO, Director & Senior Managing Executive Officer Tim Mackey Chief Legal Officer & Group Compliance Officer Masami Iijima Independent Outside Director Yutaka Matsuo Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SOFTBANK GROUP CORP. -10.14% 61 149 T-MOBILE US 6.29% 154 542 AT&T INC. 4.59% 139 096 KDDI CORPORATION 28.41% 73 497 AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. -8.99% 62 363 VODAFONE GROUP PLC 5.88% 41 315