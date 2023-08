SoftBank Group Corp. figure parmi les principaux opérateurs de télécommunications japonais. Le CA (hors activités cédées) par activité se répartit comme suit : - prestations de télécommunications fixes et mobiles au Japon (92,2% ; SoftBank) : prestations de téléphonies fixe et mobile, prestations de transmission à large bande et de transmission de données, vente de combinés et d'accessoires, etc. ; - conception et développement de microprocesseurs et de solutions d'Internet des objets (3,7% ; Arm) ; - autres (4,1%). 92,3% du CA est réalisé au Japon.

Secteur Services de télécommunications sans fil