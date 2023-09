Des clients d'Arm Holdings Ltd, dont Apple Inc, Nvidia Corp, Alphabet Inc et Advanced Micro Devices Inc, sont prêts à investir dans l'introduction en bourse du concepteur de puces, selon des personnes au fait du dossier.

Intel Corp, Samsung Electronics Co Ltd, Cadence Design Systems Inc et Synopsys Inc sont également pressentis comme investisseurs pour l'introduction en bourse, ont ajouté les sources. Les discussions se poursuivent et d'autres investisseurs potentiels sont également en pourparlers pour participer à l'introduction en bourse, ont ajouté les sources.

SoftBank Group Corp, qui détient Arm, vise une valorisation comprise entre 50 et 55 milliards de dollars, a rapporté Reuters plus tôt ce vendredi. Les clients d'Arm ont accepté d'investir dans cette fourchette d'évaluation, ont déclaré les sources.

Bien qu'il soit possible que la demande d'actions d'Arm conduise à une évaluation plus élevée au moment de l'introduction en bourse, cette décision représente une baisse par rapport à l'évaluation de 64 milliards de dollars à laquelle SoftBank a acquis la participation de 25 % dans la société qu'elle ne possédait pas encore, à partir de son fonds Vision de 100 milliards de dollars, le mois dernier.

Apple, Nvidia et les autres investisseurs stratégiques ont accepté d'investir entre 25 et 100 millions de dollars chacun dans l'introduction en bourse de la société, ont déclaré les sources. Arm et SoftBank ont réservé 10 % des actions qui seront vendues lors de l'introduction en bourse à leurs clients, a rapporté Reuters précédemment.

Amazon.com Inc, qui avait déjà eu des discussions pour investir dans l'IPO, a décidé de ne pas y participer, a déclaré l'une des sources, qui a requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

Arm et SoftBank n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Alphabet, AMD, Amazon, Apple, Intel, Nvidia, Samsung, Cadence et Synopsys n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le Wall Street Journal a publié un article sur l'objectif de valorisation d'Arm plus tôt dans la journée de vendredi. (Reportage d'Echo Wang à New York ; Rédaction d'Anirban Sen)