Exclusif - L'entreprise indienne Snapdeal va renoncer à une introduction en bourse de 152 millions de dollars dans un contexte de crise des valeurs technologiques.

Snapdeal a déposé ses documents réglementaires d'introduction en bourse (IPO) pour approbation en décembre 2021, une année qui a vu de nombreux débuts en bourse et une levée de fonds record par les startups indiennes. Mais beaucoup d'entre elles retardent leur introduction en bourse dans un contexte de déroute des marchés boursiers qui a suscité des inquiétudes quant aux valorisations exagérées des technologies.

Snapdeal, qui rivalise avec ses grands rivaux Amazon et Flipkart de Walmart dans le secteur en plein essor du commerce électronique en Inde, a déposé cette semaine une demande auprès de l'autorité de régulation des marchés du pays, SEBI, pour retirer son prospectus d'introduction en bourse, a déclaré une source ayant une connaissance directe de la question.

"Il n'y a pas d'appétit pour les valeurs technologiques en ce moment", a déclaré la source, qui a ajouté que la SEBI a été informée des conditions du marché et de certaines autres décisions stratégiques qui ont contribué au changement des plans d'introduction en bourse.

Dans une déclaration à Reuters, Snapdeal a déclaré avoir décidé de retirer le prospectus d'introduction en bourse "compte tenu des conditions de marché actuelles", sans donner plus de détails. Elle ajoute que Snapdeal pourrait reconsidérer une introduction en bourse à l'avenir en fonction de ses besoins en capitaux et des conditions du marché.

Snapdeal, basé à New Delhi, a été lancé en 2010 par Kunal Bahl, ancien élève de Wharton, et Rohit Bansal, diplômé de l'Indian Institute of Technology. L'entreprise dit s'adresser au segment du commerce électronique dit "de valeur" en vendant des produits "de valeur pour l'argent", ou plus abordables, via son site Web et son application de shopping.

Évalué à 6,5 milliards de dollars en 2016, Snapdeal a vu sa popularité diminuer au fil des ans, à mesure que la concurrence augmentait. Elle a enregistré des pertes au cours des trois derniers exercices entre 2019 et 2021, et espérait lever de nouveaux fonds via une introduction en bourse à une valorisation d'un milliard de dollars.

Le changement de plans de Snapdeal intervient alors que les actions technologiques en Inde qui ont été cotées ces dernières années subissent la colère des investisseurs.

Les actions de l'entreprise indienne de paiements numériques Paytm, qui a levé 2,5 milliards de dollars lors de l'une des plus importantes introductions en bourse du pays en novembre 2021, ont plongé de 76 % depuis leurs débuts.

Les actions de la société de livraison de repas Zomato ont été divisées par deux par rapport à leur sommet historique après leur introduction en bourse en juillet 2021.

En août, la pharmacie en ligne indienne PharmEasy, financée par TPG et Prosus, a retiré ses papiers pour son introduction en bourse de 760 millions de dollars, tandis que le vendeur d'écouteurs sans fil boAT Lifestyle, soutenu par Warburg Pincus, a également retiré ses papiers en octobre.

La première source a ajouté que Snapdeal n'a pas décidé d'un nouveau calendrier pour le moment où il pourrait déposer à nouveau son IPO.

Snapdeal voulait financer des initiatives de croissance organique avec le produit de son IPO, qui devait inclure une nouvelle émission d'actions d'une valeur de 12,5 milliards de roupies (152 millions de dollars) et une offre de vente de 30,8 millions d'actions.

Les investisseurs SoftBank, Sequoia Capital et le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario avaient proposé de vendre une partie de leurs participations à l'IPO.

(1 $ = 82,2425 roupies indiennes)