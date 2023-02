Exclusif - Le bénéfice de la banque Arm China chute de plus de 90 % en 2022 -document

La société, créée en 2018 en tant que coentreprise de la société britannique de technologie des puces Arm Ltd, a licencié près de 100 employés la semaine dernière, la plupart des ingénieurs, a rapporté Reuters en exclusivité vendredi.

La technologie Arm alimente la plupart des smartphones mondiaux et la société compte Apple Inc et Qualcomm Inc comme clients.

SoftBank avait déclaré au début de l'année dernière qu'elle avait pour objectif d'introduire Arm Ltd en bourse d'ici la fin du mois de mars ; la semaine dernière, le PDG d'Arm a déclaré à Reuters que la société était déterminée à entrer en bourse cette année.

L'activité Chine est le distributeur exclusif de la technologie des puces Arm en Chine et développe et vend ses propres conceptions de puces basées sur Arm. Elle représente 20 à 25 % du chiffre d'affaires global d'Arm Ltd, selon deux sources familières de la situation.

L'une des sources a déclaré que la baisse du bénéfice d'Arm China n'aurait pas d'impact financier sur Arm Ltd, dont les paiements de redevances et de droits de licence interviennent avant le calcul du bénéfice. En 2021, l'entreprise chinoise a versé environ 500 millions de dollars à Arm, ont précisé les deux sources. On ne sait pas exactement combien Arm Ltd a gagné en Chine l'année dernière.

"L'activité IP d'Arm Ltd, qui fait partie d'Arm China, est très performante et nous sommes positionnés pour une croissance continue à l'avenir. La nouvelle équipe de direction a rapidement rétabli la confiance dans notre écosystème chinois, et nous sommes heureux d'avoir les problèmes de gestion précédents bien derrière nous alors que nous développons la technologie Arm sur le marché chinois", a déclaré Phil Hughes, vice-président de la communication externe d'Arm, dans une déclaration préparée.

SoftBank et Arm China n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le bénéfice net d'Arm China a plongé à 3,2 millions de dollars l'année dernière, contre 79,2 millions de dollars en 2021, alors que le chiffre d'affaires a augmenté à près de 890 millions de dollars l'année dernière, contre 665 millions de dollars l'année précédente, selon la déclaration des résultats non vérifiés de la société pour 2022, vue par Reuters et confirmée par une autre source indépendante.

Selon la note de bas de page de la déclaration, il y a une perte de change de 37 millions de dollars en 2022, contre un gain de 9 millions de dollars l'année précédente.

Les deux sources ont refusé d'être identifiées car les informations sont confidentielles.

Arm Ltd a été considéré comme l'un des actifs les plus performants de SoftBank, où son fonds d'investissement dans les start-ups, Vision Fund, a connu quatre trimestres consécutifs de pertes. La majeure partie de la perte du fonds au cours du dernier trimestre rapporté provient d'une forte baisse de l'évaluation des investissements dans des sociétés non cotées, mais les sociétés cotées du portefeuille, la société indonésienne de transport à domicile Goto Gojek Tokopedia PT, la plateforme sud-coréenne de commerce électronique Coupang Inc et le fournisseur d'espace de travail WeWork Inc ont également contribué à la perte.

LES DIFFICULTÉS D'ARM CHINA

Arm China a été une entreprise difficile à gérer pour SoftBank. Créée en 2018 avec Allen Wu, cadre de longue date d'Arm, comme PDG, SoftBank a permis à des fonds chinois de prendre ensemble une participation majoritaire dans la coentreprise.

Wu est crédité de l'expansion de l'activité en Chine, selon deux sources familières de l'entreprise. Mais la relation entre Wu et certains des principaux actionnaires s'est détériorée en raison de problèmes de conflits d'intérêts concernant le propre fonds d'investissement de Wu. Cela s'est transformé en une bataille publique de deux ans, SoftBank s'efforçant d'évincer Wu.

Afin de protéger Arm Ltd des problèmes de la Chine, SoftBank a transféré en mars dernier la participation d'Arm Ltd dans la coentreprise dans un véhicule spécial distinct, selon deux sources ayant connaissance de l'affaire. L'une d'elles a cependant déclaré que les registres officiels chinois montrent toujours Arm Ltd comme actionnaire.

Fin avril 2022, SoftBank a évincé Wu d'Arm China en le bloquant physiquement et numériquement, et a mis en place deux PDG, Eric Chen de SoftBank et Liu Renchen, vice-doyen de l'Institut de recherche de l'Université Tsinghua à Shenzhen.