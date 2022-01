Exclusif - Televisa et Univision vont lancer une plateforme de streaming en langue espagnole au premier semestre.

La nouvelle entreprise, TelevisaUnivision, combinera le contenu des deux radiodiffuseurs pour cibler l'audience hispanophone mondiale de près de 600 millions de personnes.

Une version de la plateforme de streaming basée sur la publicité sera lancée au premier semestre et un produit basé sur l'abonnement sera lancé au second semestre, a déclaré Alfonso de Angoitia, co-directeur général de Televisa, dans une interview.

La plateforme de streaming, qui n'a pas encore été nommée, entre dans un champ de concurrents de poids, dont Prime d'Amazon.com Inc, Plus de Walt Disney Co et Netflix Inc, qui a annoncé l'année dernière qu'elle consacrerait 300 millions de dollars à des productions mexicaines originales.

De Angoitia, qui sera président exécutif du conseil d'administration de TelevisaUnivision, a insisté sur le fait que la plateforme pourrait se détacher du peloton, en soulignant l'énorme bibliothèque de contenus de Televisa et ses droits de diffusion pour les sports.

"Nous serons un concurrent féroce", a-t-il déclaré, ajoutant qu'au moins un nouveau film ou une nouvelle série "de haute qualité" sera diffusé chaque semaine sur le service d'abonnement au cours de la première année.

Les clients du Mexique et des États-Unis auront simultanément un premier accès à la plate-forme avant son déploiement dans d'autres pays d'Amérique latine et en Espagne.

Une sorte de guerre de territoire s'est engagée après que la nouvelle du projet TelevisaUnivision a été rendue publique en avril. Televisa s'est arraché les cadres de Netflix, Disney Plus et autres. Les concurrents se sont empressés de débaucher les grandes stars, ce qui a conduit Televisa à rendre ses contrats avec les talents plus compétitifs et exclusifs, a déclaré M. De Angoitia.

La chanteuse et actrice américaine Selena Gomez, l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, l'auteure espagnole Maria Duenas et le comédien mexicain Eugenio Derbez sont parmi ceux qui travaillent sur des productions pour la plateforme.

La nouvelle entreprise générera suffisamment de flux de trésorerie disponible pour investir des centaines de millions de dollars dans davantage de contenu, a déclaré M. De Angoitia.

La finalisation de l'accord TelevisaUnivision intervient au lendemain d'une semaine tumultueuse dans le secteur des télécommunications au Mexique. Un vote très attendu de l'Institut fédéral des télécommunications a privé America Movil, la plus grande société de télécommunications du pays, de la licence tant convoitée qui lui permettrait de se lancer dans le secteur de la télévision payante, une perspective qui avait ébranlé les concurrents, dont Televisa, le leader actuel du secteur.

"Dans le secteur des télécommunications, nous n'avons pas encore vu de concurrence effective.... ce n'est pas le bon moment pour accorder ce changement à America Movil", a déclaré M. De Angoitia, ajoutant que l'IFT "pourrait faire plus" pour réguler la concurrence.

L'entrée d'America Movil dans le secteur de la télévision payante, qui domine déjà les services mobiles et Internet, rendrait la concurrence "de plus en plus difficile", a déclaré M. De Angoitia.

L'accord TelevisaUnivision est partiellement financé par un investissement privilégié de série C d'un milliard de dollars dirigé par le fonds latino-américain de SoftBank, avec la participation de ForgeLight, The Raine Group et Google, qui a également apporté sa technologie et ses ingénieurs.

La semaine dernière, Softbank a annoncé le départ de son directeur de l'exploitation, Marcelo Claure, à la suite d'un différend sur la rémunération. Claure conservera son siège au conseil d'administration d'Univision, a déclaré M. De Angoitia.

(1 $ = 20,8655 pesos mexicains)