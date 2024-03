Le gouvernement britannique a été invité à soutenir davantage l'industrie du logiciel par des mesures telles que des incitations fiscales et des visas pour les talents.

Plus de 120 chefs d'entreprise ont appelé le gouvernement à intervenir pour améliorer la situation des entreprises européennes de logiciels.

L'Europe a longtemps eu du mal à développer ses propres entreprises technologiques avec autant de succès que les États-Unis, de nombreuses startups étant obligées de chercher des investissements à l'étranger pour se développer.

Un nouveau document d'orientation, publié par l'organisme industriel Boardwave et consulté par Reuters, souligne ce qu'il appelle les "terribles" résultats de l'Europe en matière de développement des entreprises de logiciels. Une étude récente a montré qu'une seule entreprise de logiciels, Sage, figurait parmi les 100 premières entreprises britanniques cotées en bourse, contre des douzaines aux États-Unis.

Phill Robinson, fondateur de Boardwave et ancien dirigeant du géant des logiciels Salesfore, a communiqué ce rapport à Michele Donelan, ministre britannique de la technologie, la semaine dernière, en soulignant que les entreprises de logiciels de taille moyenne avaient reçu peu d'attention de la part du gouvernement par rapport aux grandes entreprises technologiques et aux jeunes pousses financées par le capital-risque.

Un porte-parole du ministère de la science et de la technologie a déclaré que ce dernier avait débloqué des milliards de livres sterling pour aider à financer les entreprises à forte croissance et qu'il encourageait les investisseurs britanniques à soutenir les entreprises à grande échelle les plus prometteuses du pays.

"Nous ne sommes pas d'accord avec cette évaluation. Notre secteur technologique est en plein essor et dépasse ses concurrents européens à tous les niveaux. Nous sommes constamment en tête du continent, devant la France et l'Allemagne réunies", a déclaré le porte-parole à Reuters.

Créé par M. Robinson en 2022, le Boardwaves, dont le siège est à Londres, compte 1 300 membres, dont des fondateurs de logiciels, des PDG et d'autres chefs d'entreprise représentant presque tous les pays d'Europe.

"Une grande partie de l'écosystème technologique a été négligée", a déclaré M. Robinson dans une interview. "Les logiciels seront à la base de l'économie numérique de demain, mais ils ont été négligés.

Les recommandations du livre blanc, un document d'orientation présentant des propositions pour la législation future, comprennent l'élargissement des régimes de visas pour les talents afin d'attirer et de retenir les travailleurs étrangers, et l'introduction d'abattements fiscaux plus importants pour les dépenses de recherche et de développement.

Le rapport invite les gouvernements à envisager la création d'une bourse des valeurs à l'échelle du continent, surnommée le "NASDAQ européen".

IRIS Software Group, fondé en 1978, est le plus important tiers déclarant auprès du gouvernement britannique et est utilisé par 21 000 cabinets d'experts-comptables du pays. Son PDG, Elona Mortimer-Zhika, a déclaré à Reuters que le gouvernement pourrait faire davantage pour soutenir ces entreprises.

"Le monde sera très différent dans dix ans, et nous pouvons soit le regarder se dérouler et laisser les États-Unis reprendre le leadership, soit soutenir une communauté de leaders qui se développera à partir du Royaume-Uni et de l'Europe", a-t-elle déclaré.

Parmi les autres partisans de la campagne figurent Rishi Khosla, PDG de la Oaknorth Bank, soutenue par Softbank, et Adam Hale, partenaire de la société d'investissement Notion Capital, qui a déjà investi dans des start-ups telles que la société de paiement britannique GoCardless.

Après avoir présenté le rapport aux responsables britanniques, M. Robinson a déclaré que Boardwave poursuivait les discussions avec les gouvernements français et allemand sur la manière dont ils pourraient soutenir le secteur.