Lorsque le concepteur de puces Arm, propriété du groupe SoftBank, déposera son dossier d'introduction en bourse sur le Nasdaq lundi, les investisseurs se pencheront sur une question clé : la société connaîtra-t-elle une "croissance exponentielle" grâce à l'essor de l'intelligence artificielle, comme l'affirme son PDG Masayoshi Son ?

Depuis l'acquisition du concepteur de puces en 2016, Son a positionné Arm comme le joyau de la couronne du conglomérat d'investissement technologique, et ces derniers mois, il a parlé avec enthousiasme du rôle qu'il pourrait jouer dans l'IA.

Arm "est au centre d'un groupe d'entreprises liées à l'IA pour générer des synergies" et "85 % des actifs de SoftBank Group sont des entreprises liées à l'IA à l'étranger", a-t-il déclaré aux investisseurs en juin.

Le milliardaire a également déclaré qu'il avait passé des mois à créer des centaines d'inventions à l'aide de la technologie ChatGPT alimentée par l'IA et qu'il pensait pouvoir les réaliser grâce à Arm.

Mais Son n'a pas donné beaucoup de détails. Les investisseurs espèrent que le dépôt, qui devrait avoir lieu plus tard dans la journée selon certaines sources, fournira des indices supplémentaires sur la stratégie de SoftBank en matière d'IA et sur la question de savoir si Arm vaut autant, voire plus, que l'évaluation de 64 milliards de dollars réalisée avant l'introduction en bourse.

C'est le chiffre auquel SoftBank a évalué Arm avec l'achat d'une participation de 25 % - la seule part qu'elle ne détenait pas directement - de son unité Vision Fund, ont déclaré des sources vendredi.

Son a déjà eu l'occasion d'exagérer les perspectives d'Arm.

Lorsque SoftBank a acquis la société en 2016, il a déclaré que l'Internet des objets (IoT) serait le "plus grand changement de paradigme dans l'histoire de l'humanité", et que les puces conçues par Arm alimenteraient tous les objets nouvellement connectés à Internet. Ce changement ne s'est pas encore concrétisé et l'IdO ne représente qu'une fraction des revenus d'Arm.

Les analystes soulignent également qu'Arm n'est pas au cœur de l'essor de l'IA, mais qu'elle est plus proche de l'IA. "L'excitation qui a donné le coup d'envoi à tout cela était vraiment du côté du logiciel et de la plateforme, avec OpenAI qui a sorti des outils permettant de tirer parti de modèles de langage de grande taille pour créer du contenu", déclare Kirk Boodry d'Astris Advisory Japan.

"Ce n'est pas ce qu'est Arm, ce n'est pas du tout lié à cela.

M. Boodry, qui évalue Arm à environ 47 milliards de dollars, a déclaré que l'évaluation de SoftBank à 64 milliards de dollars était probablement motivée en partie pour récompenser ses investisseurs partenaires limités du Vision Fund, qui comprennent les fonds souverains de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

"Une transaction intra-entreprise n'est pas aussi comparable que si elle était réalisée avec une tierce partie", a-t-il déclaré.

En revanche, le spécialiste des puces graphiques Nvidia est apparu comme le plus grand bénéficiaire du boom de l'IA, ses semi-conducteurs avancés alimentant les centres de données derrière les grands modèles de langage tels que ChatGPT.

Dans une certaine mesure, Arm peut profiter de l'expérience de Nvidia, car les puces de Nvidia doivent être associées à des unités centrales de traitement (CPU) économes en énergie, ce qui est la spécialité d'Arm.

Nvidia a mis au point une "super-puce" destinée aux centres de données, la GH200, qui contient des unités centrales basées sur l'architecture Arm. Toutefois, cette puce doit faire face à une multitude d'alternatives.

"Tous les GPU de Nvidia ne doivent pas être vendus avec un processeur Arm, il se trouve qu'ils proposent une super-puce qui combine les deux", a déclaré Rolf Bulk, analyste chez New Street Research.

Les clients d'Arm font également des percées dans le domaine de l'intelligence artificielle. Qualcomm et Apple ont conçu des parties de puces axées sur le traitement de l'IA et les sociétés d'informatique en nuage comme Amazon et Google (Alphabet) ont construit des puces axées sur l'IA qui n'utilisent pas la technologie Arm.

Toutefois, M. Bulk a déclaré que l'opportunité d'Arm réside dans le fait que l'IA et l'apprentissage automatique s'éloignent des serveurs centralisés dans le nuage pour se diriger vers les appareils utilisés par les utilisateurs finaux, tels que les téléphones, les appareils électroménagers et les composants de machines.

Ces appareils nécessiteront une propriété intellectuelle spécifique du type de celle qu'Arm a développée avec beaucoup de succès pour d'autres architectures dans le passé, a-t-il ajouté.

Le potentiel de synergies en matière d'IA entre les entreprises du portefeuille de SoftBank est toutefois une autre question et les analystes se demandent si, comme l'affirme M. Son, 85 % de ces entreprises peuvent être qualifiées de liées à l'IA.

"C'est un peu exagéré. De nombreuses entreprises du portefeuille de SoftBank adopteront et appliqueront l'IA générative, mais cela ne fait pas d'elles des entreprises d'IA", a déclaré Victor Galliano de Galliano's Latin Notes, qui publie sur Smartkarma. (Reportage d'Anton Bridge ; Rédaction d'Edwina Gibbs)