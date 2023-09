Arm Holdings Plc, le concepteur de puces détenu par SoftBank Group Corp qui cherche à obtenir environ 5 milliards de dollars pour son entrée en bourse, a vu la demande des investisseurs être six fois supérieure au montant demandé, ont déclaré vendredi des personnes familières avec le sujet.

Bien que la sursouscription ne garantisse pas une bonne performance pour l'introduction en bourse d'Arm aux États-Unis, elle rend plus probable le fait que la société atteindra au moins la fourchette de prix visée de 47 à 51 dollars par action, ont déclaré les sources.

Cette fourchette de prix valorise Arm entre 50 et 54,5 milliards de dollars sur une base entièrement diluée. Cela représenterait une baisse par rapport à l'évaluation de 64 milliards de dollars à laquelle SoftBank a acquis le mois dernier la participation de 25 % qu'elle ne possédait pas encore dans la société à partir du Vision Fund de 100 milliards de dollars qu'elle gère.

On ne sait pas encore si Arm attirera suffisamment de demandes de la part des investisseurs pour obtenir une évaluation plus élevée avant la fixation du prix de son introduction en bourse le 13 septembre. Les sources ont déclaré qu'Arm décidera au début de la semaine prochaine si elle augmentera ou non la fourchette de prix de son introduction en bourse.

Les sources ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle. Arm a refusé de commenter. Le Financial Times a rapporté plus tôt dans la journée de vendredi que l'introduction en bourse avait été sursouscrite.

Arm a lancé ses efforts de marketing cette semaine pour ce qui devrait devenir la plus importante introduction en bourse aux États-Unis depuis deux ans, cherchant à convaincre les investisseurs qu'elle a de la croissance devant elle, au-delà du marché de la téléphonie mobile, qu'elle domine avec une part de 99 %.

La faiblesse de la demande en téléphonie mobile, dans un contexte de ralentissement économique mondial, a entraîné une baisse du chiffre d'affaires d'Arm...

stagnent

. Le chiffre d'affaires global s'est élevé à 2,68 milliards de dollars au cours des 12 mois précédant la fin du mois de mars, contre 2,7 milliards de dollars au cours de la période précédente.

Arm a déclaré aux investisseurs potentiels

à New York jeudi

que le marché de l'informatique dématérialisée, dont elle ne détient que 10 % des parts et qui dispose donc d'une plus grande marge de manœuvre pour se développer, devrait connaître une croissance annuelle de 17 % jusqu'en 2025, en partie grâce aux progrès de l'intelligence artificielle. Le marché de l'automobile, dont l'entreprise détient 41 %, devrait croître de 16 %, contre seulement 6 % pour le marché de la téléphonie mobile.

Arm a également indiqué aux investisseurs que ses redevances, qui représentent la majeure partie de son chiffre d'affaires, s'accumulaient depuis qu'elle a commencé à les percevoir au début des années 1990. Ces revenus se sont élevés à 1,68 milliard de dollars au cours de la dernière année fiscale, contre 1,56 milliard de dollars l'année précédente.

L'exposition d'Arm à la Chine a fait l'objet d'une attention particulière de la part des investisseurs, compte tenu des tensions géopolitiques avec les États-Unis qui ont conduit à une course à l'approvisionnement en puces. Les ventes en Chine ont contribué à hauteur de 24,5 % au chiffre d'affaires de 2,68 milliards de dollars d'Arm pour l'exercice 2023. (Reportage d'Echo Wang et d'Anirban Sen à New York ; Rédaction de Greg Roumeliotis et Richard Chang)