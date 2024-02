Vijay Shekhar Sharma n'est pas étranger à la controverse. Aujourd'hui, le roi indien des startups est confronté à ce qui est sans doute sa plus grande crise, dans une course pour sauver son entreprise révolutionnaire de paiements numériques, qui a déjà compté Warren Buffett parmi ses bailleurs de fonds.

M. Sharma a fait bonne figure alors que des investisseurs nerveux ont dérobé 2 milliards de dollars à la valorisation de Paytm après que la banque centrale indienne a ordonné à sa branche bancaire de cesser la plupart de ses activités à partir du 1er mars en raison de "non-conformités persistantes" et de "préoccupations en matière de surveillance".

Cette décision risque de perturber considérablement les activités de l'entreprise, car la banque est l'épine dorsale de l'application de paiement Paytm, omniprésente et utilisée quotidiennement par des millions de personnes dans un pays où l'argent liquide était autrefois roi.

Pour M. Sharma, dont les débuts ont été marqués par des difficultés et des défis, il s'agit de poursuivre les opérations et de rétablir la confiance des investisseurs. Ses derniers déboires ont fait couler beaucoup d'encre, notamment en raison de son ascension rapide vers l'élite des hommes d'affaires indiens, qui l'a fait entrer dans le club des 100 plus grandes fortunes du pays.

Le dirigeant s'est également trouvé de nombreux alliés dans le monde des startups indiennes, car il parle souvent de leurs préoccupations, notamment en critiquant publiquement Google, qui estime que ses pratiques nuisent aux petites entreprises.

Cette semaine, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, M. Sharma a qualifié les mesures réglementaires prises à l'encontre de Paytm de "ralentissement". Il a exprimé l'espoir d'un partenariat avec d'autres banques et a rassuré les investisseurs sur le fait que l'application Paytm continuerait à fonctionner.

Les marchés restent toutefois sceptiques quant à une résolution rapide de l'obstacle réglementaire.

L'évaluation de Paytm a chuté à 3,7 milliards de dollars après avoir perdu 2 milliards de dollars sur les marchés boursiers de Mumbai cette semaine. Depuis son introduction en bourse en 2021, qui valorisait Paytm à environ 20 milliards de dollars, l'action a chuté de 75 % et les analystes de JP Morgan affirment que la société devra désormais "restaurer la crédibilité" de l'entreprise.

M. Sharma n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

CHALEUR

Ce n'est pas la première fois que le PDG, âgé de 45 ans, fait la une des journaux, et ce pour de mauvaises raisons.

Rappelant l'évaluation de l'entreprise lors de son introduction en bourse en 2021, qui a suscité des réactions négatives de la part des investisseurs et des analystes lorsque l'action s'est effondrée, un cadre de l'industrie des start-ups qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat l'a décrit comme étant "trop grandiloquent".

Après les débuts de Paytm sur le marché, de nombreux investisseurs et critiques ont dénoncé les valorisations élevées. L'autorité indienne de régulation des marchés a pris des mesures pour renforcer le contrôle des introductions en bourse.

L'ascension rapide de l'entreprise doit autant aux ambitions de Sharma qu'à un changement de politique majeur dans la troisième économie d'Asie en 2016, lorsque le Premier ministre Narendra Modi a stupéfié les marchés en interdisant les billets de banque de grande valeur du jour au lendemain.

Sharma, qui a lancé Paytm en 2009 en proposant des recharges pour téléphones portables, a immédiatement vu les opportunités offertes par la démonétisation, qui a fini par transformer l'entreprise en première plateforme de paiements numériques du pays.

La décision du gouvernement a suscité la colère de nombreux Indiens qui, pendant des années, ont utilisé l'argent liquide comme principal moyen de paiement, mais Sharma a publié des annonces en première page avec la photo de Modi, la qualifiant de "décision la plus audacieuse de l'histoire financière de l'Inde indépendante".

Aujourd'hui, avec 330 millions de comptes de portefeuilles, Paytm est largement accepté.

À l'instar de ses rivaux comme Google Pay et les applications PhonePe de Walmart, de nombreux Indiens utilisent les services numériques pour des paiements de bonbons à partir de 10 roupies (12 centimes d'euro), d'articles ménagers et de produits d'épicerie. On a même vu des mendiants en Inde utiliser Paytm ou d'autres codes QR numériques pour demander l'aumône.

Paytm se négocie actuellement à 487,2 roupies, contre 1 950 roupies à sa cotation de 2021. Au cours des derniers mois, SoftBank, le principal bailleur de fonds de l'entreprise, a réduit sa participation, tandis que d'autres investisseurs clés, Alibaba et Berkshire Hathway de Buffett, ont vendu leurs parts.

NON DÉTÉRIORÉ

Originaire de la petite ville d'Aligarh, dans l'État le plus peuplé du pays, l'Uttar Pradesh, M. Sharma, ingénieur de formation, a déclaré un jour qu'il n'avait pas d'argent pour voyager et qu'il avait l'habitude d'installer des connexions internet à domicile pour gagner sa vie.

Des années après les modestes débuts de Paytm en 2009, les étoiles se sont alignées pour lui lorsqu'il a levé des milliards auprès de Jack Ma d'Alibaba et de Masayoshi Son de SoftBank après 2015, et qu'il a posté régulièrement des selfies avec eux.

Alors que les régulateurs indiens se sont attaqués à Paytm cette semaine, de nombreux entrepreneurs l'ont soutenu pour qu'il sorte renforcé de la crise. Vishal Gondal, son ami et PDG de la société indienne de santé préventive GOQii, a déclaré à Reuters que le patron de Paytm était le plus performant dans l'adversité.

"Nous voyons tous un peu de nous dans ce que fait Vijay", a déclaré Vishal Gondal. "La question que tout le monde se pose est de savoir si une mesure aussi sévère était nécessaire.

Dans une interview accordée à Reuters en 2021, Sharma a déclaré que son rêve était de porter le "drapeau de Paytm à San Francisco, New York, Londres, Hong Kong et Tokyo".

En 2024, ce rêve pourrait bien être remis en question.

Dans une note sur Paytm intitulée "Is this the end of the road ?", Macquarie a déclaré que l'action réglementaire "entrave considérablement la capacité de Paytm à conserver ses clients" et l'empêche de vendre des produits de paiement et de prêt.

Sharma ne se laisse pas décourager.

"Pour chaque défi, il y a une solution et nous nous engageons sincèrement à servir notre nation en toute conformité", a-t-il écrit sur X vendredi.