L'autorité indienne de régulation des marchés a approuvé lundi la demande d'introduction en bourse du détaillant de produits pour bébés FirstCry, après avoir émis des doutes sur certains aspects de la première demande.

FirstCry, soutenu par Softbank, TPG et Mahindra and Mahindra, vend des produits pour bébés tels que des vêtements, des couches et des jouets, et cherche à exploiter le marché des nouveaux parents dans le pays le plus peuplé du monde, dans le contexte d'un marché des introductions en bourse en plein essor.

L'entreprise a déposé ses premiers documents d'introduction en bourse auprès du Securities and Exchange Board of India (SEBI) en décembre dernier, pour un montant maximal de 500 millions de dollars, selon Reuters.

Mais le SEBI a indiqué à la société qu'elle n'avait pas respecté la réglementation qui exige qu'une société en passe d'être introduite en bourse vérifie et divulgue tous les indicateurs clés qu'elle a communiqués à des investisseurs potentiels au cours des trois dernières années, avait rapporté Reuters.

La dernière déclaration de FirstCry, datée du 28 juin, n'a pas répondu aux questions soulevées et n'a pas non plus indiqué le montant de l'introduction en bourse.

Le nombre d'entreprises indiennes cherchant à s'introduire en bourse a augmenté cette année, afin de répondre à la demande des investisseurs, alors que le marché des actions atteint régulièrement de nouveaux records.

Au total, 129 entreprises ont levé 4,32 milliards de dollars dans le cadre d'introductions en bourse cette année jusqu'à vendredi, soit plus du double du montant levé l'année dernière, selon les données du LSEG.

Lors de son premier dépôt, FirstCry a déclaré qu'elle utiliserait les fonds de l'introduction en bourse pour étendre son réseau en Inde et en Arabie Saoudite et pour résilier les baux des magasins indiens existants, qui étaient au nombre de 936 à l'époque.

Ses pertes ont été multipliées par six pour atteindre 57,6 millions de dollars au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, alors que son revenu total a plus que doublé pour atteindre 684 millions de dollars, selon les documents.

Kotak Mahindra Capital Company, Morgan Stanley, Bofa Securities et JM Financial figurent parmi les teneurs de livre de l'introduction en bourse. (1 $ = 83,4207 roupies indiennes)