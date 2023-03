OakNorth, soutenu par SoftBank, envisage une introduction en bourse aux États-Unis pour se développer à l'étranger

La perspective d'une cotation aux États-Unis pour l'une des sociétés britanniques de technologie financière les plus importantes et les plus prospères serait un coup dur pour Londres, après que le fabricant de puces Arm a déclaré qu'il s'introduirait en bourse à New York malgré les efforts du gouvernement pour le maintenir dans son pays.

Des sources au fait du dossier ont déclaré à Reuters qu'OakNorth, dont la branche bancaire britannique est rentable depuis 2017, pourrait être en mesure de s'introduire en bourse dès les 12 prochains mois.

Khosla a minimisé ce calendrier pour une introduction en bourse, disant plutôt que la société cherchera à s'introduire en bourse "à un moment donné dans le futur", mais qu'elle n'est pas pressée de le faire.

Le conglomérat japonais SoftBank Group, qui détient une participation non divulguée dans OakNorth et contrôle Arm, s'est refusé à tout commentaire.

M. Khosla a déclaré que l'absence d'une base d'investisseurs nationaux spécialisés dans les technologies à forte croissance rendait Londres peu attrayante en tant que lieu de cotation pour OakNorth.

Ces commentaires marquent un changement important par rapport aux entretiens précédents, au cours desquels M. Khosla avait indiqué qu'il préférait Londres comme lieu de cotation.

OakNorth gère une banque d'affaires en Grande-Bretagne, dont les actifs s'élèvent à plus de 4 milliards de livres (4,73 milliards de dollars), et fournit sa technologie à d'autres créanciers, notamment à des établissements de crédit américains tels que PNC Financial Services Group et Modern Bank.

Elle cherche à gagner d'autres clients technologiques aux États-Unis et garde l'esprit ouvert quant à l'obtention d'une licence bancaire dans ce pays, suggérant que cela pourrait se faire par le biais d'une acquisition, a déclaré M. Khosla.

OakNorth a refusé de commenter le type de licence qu'elle pourrait demander. Les banques étrangères peuvent opérer aux États-Unis grâce à des chartes bancaires fédérales ou d'État, qu'elles peuvent demander ou obtenir par l'acquisition d'un établissement de crédit local.

OakNorth, qui doit déposer ses comptes 2022 dans les prochaines semaines, n'a jusqu'à présent enregistré pratiquement aucune défaillance de crédit malgré le ralentissement de l'économie britannique et la forte hausse de l'inflation.

Le créancier a déclaré un taux de défaut de crédit de 0,07 % contre une moyenne sectorielle de 0,32 % en 2021. M. Khosla a déclaré que ce chiffre augmenterait, "mais pas de manière significative", dans les chiffres de 2022 qui seront bientôt publiés.

Cela lui permet d'être en position de force pour acheter une autre banque en Grande-Bretagne, peut-être en rachetant l'une de ses néobanques exclusivement numériques, a déclaré M. Khosla, sans être plus précis.

"Nous nous sentons bien dans notre entreprise, nous sommes dans une position solide... il serait facile pour nous de faire une acquisition à neuf chiffres en espèces", a-t-il déclaré, ajoutant que le groupe pourrait également utiliser ses propres actions pour aider à financer une transaction.

OakNorth a été récemment évalué à 2,8 milliards de dollars en 2019, lorsque SoftBank a mené une injection de 440 millions de dollars dans le groupe "fintech".

Depuis lors, les valorisations des technologies ont grimpé en flèche avant de plonger l'année dernière sur fond de hausse des taux d'intérêt et de ralentissement des perspectives économiques. Les valeurs bancaires européennes ont repris près de 40 % l'année dernière sur fond de hausse des taux d'intérêt, alors que l'indice Dow Jones des banques américaines a baissé de 8 % au cours des 12 derniers mois.

OakNorth a refusé de commenter son évaluation, mais a déclaré qu'elle considérait Nubank, cotée à New York, comme sa plus proche contrepartie.

(1 $ = 0,8448 livre)