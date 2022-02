Polygon lève 450 millions de dollars auprès de Sequoia Capital India, SoftBank Vision Fund 2, etc.

Ce tour de table porte la valorisation publique de Polygon à 20 milliards de dollars, a déclaré un porte-parole de la société. Sa capitalisation boursière s'élève à environ 15,6 milliards de dollars sur la base de son jeton de cryptocurrence natif MATIC.

Parmi les autres investisseurs du tour de table de Polygon figurent Tiger Global, Galaxy Digital et Seven Seven Six, la société de capital-risque du cofondateur de Reddit, Alexis Ohanian.

Polygon permet aux développeurs de créer et de mettre à l'échelle des applications basées sur la blockchain ethereum pour des projets liés à la finance décentralisée, au Web3 et au metaverse, entre autres. L'entreprise dit avoir plus de 7 000 applications décentralisées construites sur sa plateforme.

Les fonds ont été levés par une vente privée de MATIC, qui a bondi de plus de 16 % à 1,96 $ lundi, selon les données de CoinMarketCap.

Les investisseurs ont investi dans des sociétés axées sur la blockchain et les cryptomonnaies au cours de l'année écoulée, alors que le battage médiatique autour des "métavers", du Web3 et des jetons non fongibles (NFT) montait en flèche.

"L'adoption par les utilisateurs individuels et les entreprises, l'émergence d'applications du monde réel comme le DeFi et les NFT, et l'implication plus large de la communauté institutionnelle sont autant d'indicateurs forts que Web3 a franchi une étape majeure d'installation", a déclaré Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital.

Polygon cherche également à renforcer sa présence dans le domaine des jeux et des NFT, en recrutant au début de l'année l'ancien responsable des jeux de YouTube, Ryan Wyatt, pour diriger Polygon Studios.