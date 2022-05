SoftBank annonce une perte de plus de 26 milliards de dollars pour son fonds technologique Vision Fund

SoftBank Group Corp a annoncé jeudi une perte record de 26,2 Mds$ pour son unité Vision Fund, le portefeuille du conglomérat technologique étant pris dans une tempête de hausse des taux d'intérêt et d'instabilité politique. Cette perte contraste fortement avec celle enregistrée un an plus tôt, lorsque SoftBank a affiché un bénéfice annuel record, dépassant les poids lourds mondiaux tels que Berkshire Hathaway de Warren Buffett, après la cotation de la société sud-coréenne de commerce électronique Coupang.

Coupang se négocie 70% en dessous de son prix de cotation et fait partie d'une série de sociétés du portefeuille, y compris les transporteurs routiers Didi Global Inc et Grab Holdings, qui ont chuté au cours du trimestre janvier-mars. Cette dégringolade jette une ombre sur la stratégie du fondateur et PDG Masayoshi Son, qui consiste à se concentrer sur les valeurs à forte croissance, de moins en moins prisées par les investisseurs qui s'interrogent sur le chemin de la rentabilité pour de nombreuses entreprises technologiques.

Vision Fund compte environ 450 entreprises dans son portefeuille et a réalisé 43 investissements au cours du quatrième trimestre. Il ralentit le rythme de ses investissements pour le trimestre en cours, les prix privés étant en décalage avec la chute des marchés publics. Alors que 20 sociétés du portefeuille ont levé des fonds à des valorisations plus élevées au cours du trimestre, SoftBank a également réduit la valeur de certains de ses actifs non cotés, contribuant ainsi à la perte record, dans des secteurs tels que la consommation, la technologie financière et le transport.

Son, 64 ans, a décrit SoftBank comme une poule aux œufs d'or, mais le rythme des cotations a ralenti, avec une exception récente notable, l'entreprise indonésienne GoTo, en baisse depuis son entrée en bourse le mois dernier.

La perte nette annuelle du groupe était de 1,7 trillion de yens (13,15 Mds$). Les actifs de l'unité Vision Fund, y compris les fonds d'Amérique latine, valaient 175,6 Mds$ à la fin mars. En comparaison, le coût d'acquisition était de 141,6 Mds$. SoftBank a également enregistré, dans ses résultats non consolidés, une perte de 669,5 milliards de yens due à sa branche commerciale SB Northstar, qui avait placé des paris sur des actions cotées et des produits dérivés. Pour lever des fonds, SoftBank vise une cotation aux États-Unis du concepteur de puces Arm, suite à l'échec de la vente au fabricant de puces Nvidia.