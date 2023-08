SoftBank Group Corp est en pourparlers pour acquérir la participation de 25% dans Arm Ltd qu'il ne détient pas directement de Vision Fund 1 (VF1), un fonds d'investissement de 100 milliards de dollars qu'il a levé en 2017, selon des personnes familières avec le sujet, ce qui pourrait donner une victoire aux investisseurs qui ont attendu des années pour obtenir des rendements solides.

Les discussions interviennent alors que Softbank se prépare à coter le concepteur de puces sur le Nasdaq le mois prochain, avec une valorisation de 60 à 70 milliards de dollars.

Si les négociations aboutissent à un accord, l'investisseur technologique japonais offrirait immédiatement une manne importante aux investisseurs de VF1, notamment le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite et Mubadala d'Abou Dhabi. Ces derniers ont essuyé des pertes après que de nombreux paris de Softbank sur des startups telles que le fournisseur d'espaces de travail WeWork Inc et la société de covoiturage Didi Global se sont avérés infructueux.

L'autre solution, qui consisterait à laisser VF1 vendre ses actions Arm sur le marché boursier après l'introduction en bourse, prendrait au moins un à deux ans, compte tenu de l'importance de la participation. Elle serait également plus risquée pour les investisseurs du fonds, car il est possible que les actions d'Arm chutent après l'introduction en bourse.

VF1 a renoué avec la rentabilité au cours du dernier trimestre grâce à l'engouement des investisseurs pour l'intelligence artificielle, qui a dopé la valeur de certaines des startups dans lesquelles il a investi. Cependant, ses pertes antérieures ont empêché SoftBank de trouver des investisseurs extérieurs pour le Vision Fund 2 (VF2), dont le capital de 56 milliards de dollars provient de l'entreprise japonaise et de sa direction, y compris le directeur général Masayoshi Son.

Un gain important pour les investisseurs du VF1 pourrait accroître les chances de SoftBank de les solliciter à nouveau à l'avenir. SoftBank envisage de lever un troisième fonds Vision Fund.

M. Son, qui a engagé la banque d'investissement Raine Group pour conseiller SoftBank dans les négociations, s'est retiré des délibérations de VF1 sur la question afin que le fonds prenne une décision indépendante dans l'intérêt de ses investisseurs, ont déclaré les sources.

Le comité d'investissement de VF1 et le comité consultatif d'investissement de SoftBank, auquel participent des représentants des investisseurs du fonds, s'occupent des négociations, a ajouté l'une des sources.

Il n'a pas été possible de connaître l'évaluation exacte d'Arm dont les deux parties discutent pour leur transaction, et les sources ont averti qu'il était possible qu'aucun accord ne soit conclu.

Si un accord est conclu, SoftBank vendra moins d'actions d'Arm lors de l'introduction en bourse et conservera probablement une participation comprise entre 85 % et 90 %, selon les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel des négociations.

SoftBank, VF1 et Arm se sont refusés à tout commentaire. Raine n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

CORNERSTONE INVESTORS

L'introduction en bourse d'Arm serait une aubaine non seulement pour VF1, mais aussi pour SoftBank, qui a annoncé la semaine dernière sa troisième perte trimestrielle consécutive. Elle a été touchée par la baisse des valorisations de ses principales participations, telles que la société chinoise de commerce électronique Alibaba Group, la société allemande de télécommunications Deutsche Telekom et l'opérateur américain de téléphonie mobile T-Mobile U.S..

SoftBank, qui a privatisé Arm pour 32 milliards de dollars en 2016, a vendu une participation de 25 % dans la société à VF1 pour 8 milliards de dollars en 2017. SoftBank est également en pourparlers avec plusieurs entreprises technologiques pour les intégrer en tant qu'investisseurs principaux dans Arm avant son introduction en bourse, y compris Amazon.com Inc, a rapporté Reuters.

SoftBank a déclaré la semaine dernière que VF1 avait réalisé un gain de 12,4 milliards de dollars sur 89,6 milliards de dollars d'investissements, tandis que VF2 a enregistré une perte de 18,6 milliards de dollars sur 51,8 milliards de dollars d'investissements.

Le géant de l'investissement est en "mode défense" depuis mai 2022, après que les valorisations technologiques se sont effondrées en raison de la hausse des taux d'intérêt et de l'incertitude économique. Toutefois, en juin, M. Son a déclaré qu'il prévoyait de passer en mode "offensif" en raison de l'enthousiasme suscité par les progrès réalisés dans le domaine de l'intelligence artificielle.

SoftBank a commencé à préparer l'introduction en bourse d'Arm après qu'un accord de vente de la société à Nvidia Corp pour 40 milliards de dollars a échoué l'année dernière en raison des objections des régulateurs antitrust américains et européens. L'introduction en bourse d'Arm pourrait désormais rapporter jusqu'à 10 milliards de dollars.

L'entreprise Arm s'est mieux comportée que l'ensemble du secteur des puces, car elle accorde des licences de conception plutôt que de payer pour fabriquer elle-même des systèmes de traitement. Sa technologie est devenue omniprésente dans les téléphones intelligents et les centres de données, ce qui lui a permis de percevoir des redevances lucratives. Pourtant, la demande de téléphones intelligents s'est affaiblie dernièrement, ce qui a pesé sur les bénéfices d'Arm. (Reportage d'Echo Wang et d'Anirban Sen à New York ; Rédaction de Greg Roumeliotis et Mark Porter)