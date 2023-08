Softbank s'attend à ce que les sorties de ses investissements dans les startups d'Amérique latine s'intensifient à partir de 2025, à mesure que les perspectives de la région s'améliorent, a déclaré mardi à Reuters Alex Szapiro, responsable régional et associé directeur de la société.

La sortie du géant de l'investissement de la fintech brésilienne Pismo, qui a été achetée par Visa dans le cadre d'une transaction d'un milliard de dollars en juin, devrait être la première d'un cycle de désinvestissements dans la région, a déclaré Szapiro lors d'une interview dans les bureaux de Softbank à Sao Paulo.

"Nous avons beaucoup de conversations intéressantes, qui se transformeront en sorties en 2025, 2026", a-t-il ajouté, soulignant ses perspectives économiques optimistes pour l'Amérique latine.

"Si nous considérons la situation d'un point de vue géopolitique, de très bonnes choses se produisent dans la région", a-t-il déclaré en citant la délocalisation au Mexique, le renforcement des monnaies, un environnement politique plus stable et un cycle de réduction des taux d'intérêt mené par le Chili et le Brésil.

"Toutes ces composantes macroéconomiques seront très positives, je pense que les planètes s'aligneront pour rendre le marché des actions plus agressif que ce que nous imaginons aujourd'hui", a déclaré M. Szapiro.

Après la sortie de Pismo, Softbank détient toujours 91 startups latino-américaines dans son portefeuille, dont la juste valeur est évaluée à 6 milliards de dollars. Toutefois, le rythme des nouveaux investissements a fortement ralenti depuis 2021, en raison de l'augmentation des coûts d'emprunt et de la sélectivité accrue des investisseurs.

Plusieurs startups de la région, dont certaines soutenues par Softbank, ont licencié des employés et restructuré leurs activités dans un contexte d'inflation plus élevée et de capitaux plus rares.

Pour M. Szapiro, les startups brésiliennes ont largement dépassé ces ajustements et les entreprises cherchent déjà à accélérer à nouveau leurs activités principales.

Pour les prochains investissements de Softbank en Amérique latine, il a déclaré qu'il prévoyait d'allouer environ 70 % du capital sous forme de financement supplémentaire à des entreprises déjà présentes dans le portefeuille, le reste étant destiné à de nouvelles sociétés.