Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo grimpait nettement mercredi en matinée, mise en confiance par le vent favorable qui a soufflé la veille à Wall Street dans le début du sprint final de 2023 et par la baisse du yen.

L'indice vedette Nikkei gagnait 1,33% à 33.750,21 points vers 01H20 GMT et l'indice élargi Topix prenait 0,98% à 2.361,78 points.

Après la pause de Noël, la Bourse de New York est repartie mardi en hausse, toujours portée par la perspective d'un reflux des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) l'an prochain, grâce à une inflation américaine semblant désormais davantage sous contrôle.

Cadeau de Noël de T-Mobile US à SoftBank Group

L'action SoftBank Group gagnait plus de 5%. Le groupe japonais a annoncé mardi qu'il allait obtenir plus de 48,7 millions de nouvelles actions de l'opérateur télécom américain T-Mobile US d'une valeur de près de 7,6 milliards de dollars, le tout sans la moindre contrepartie.

Car dans le cadre d'un accord complexe conclu en 2020 entre SoftBank, Deutsche Telekom et T-Mobile US, ce dernier devait émettre et offrir une telle quantité d'actions au groupe japonais si le prix unitaire moyen de son titre sur le Nasdaq était égal ou supérieur à 150 dollars sur une période de 45 jours d'affilée, entre avril 2022 et fin 2025.

Il s'agissait d'une clause dans la fusion en 2020 entre l'opérateur américain Sprint, qui appartenait à SoftBank Group, et T-Mobile US, filiale de Deutsche Telekom.

Cette condition a été remplie quelques jours avant Noël, débloquant ainsi automatiquement l'engagement de T-Mobile US envers SoftBank, dont la part au capital dans le groupe américain va ainsi monter à 7,64%, contre 3,3% jusqu'ici.

Ce "cadeau de Noël" tombe à bien nommé pour SoftBank, dont les résultats financiers sont régulièrement en grande souffrance: le groupe japonais devrait ainsi empocher un gros gain sur investissement lié à T-Mobile US sur son troisième trimestre 2023/24 (octobre-décembre).

Le pétrole lâche du lest

Le dollar montait à 142,64 yens vers 01H15 GMT contre 142,40 yens mardi à 21H00 GMT.

L'euro s'appréciait à 157,40 yens contre 157,24 yens la veille, et se négociait pour 1,1035 dollar contre 1,1042 mardi à 21H00 GMT.

Le pétrole était en repli, après avoir fortement grimpé la veille sur fond des tensions persistantes en mer Rouge: après 01H00 GMT le baril de WTI américain cédait 0,46% à 75,22 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,41% à 80,74 dollars.

