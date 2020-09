Softcat : Credit Suisse passe à 'sous-performance'

07/09/2020 | 11:51

L'analyste Credit Suisse annonce ce lundi revoir à la baisse sa recommandation sur le titre Softcat, passant de neutre à 'sous-performance' et regrettant 'une longue attente avant un retour à la normale'.



Le broker revoit néanmoins sa cible à la hausse, passant de 950 à 1.110 pence. Il assure continuer de voir en Softcat 'une activité de haute-qualité, bien gérée'.



'Après une très forte période de surperformance de l'industrie en 2018/19, celle-ci s'est érodée en 2020. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette perte de dynamique, y compris le fait que les PME clientes de Softcat pourraient être plus impactées par le Covid que les grandes entreprises. Ces vents contraires devraient se dissiper avec le temps et nous considérons toujours Softcat comme un placement de qualité à moyen terme', commente Credit Suisse.



