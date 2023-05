Gamma nomme Martin Hellawell, de Softcat, au poste de président du conseil d'administration

Gamma Communications PLC - fournisseur de services de communication en nuage basé à Londres - annonce que Martin Hellawell sera nommé président et administrateur non exécutif du conseil d'administration à compter du 1er juillet. Il remplace Richard Last, qui a occupé le poste de président pendant neuf ans.

M. Hellawell arrive de Softcat PLC, où il occupait dernièrement le poste de président non exécutif, mais où il a également été directeur général de 2006 à 2018. Avant cela, il a passé plus de dix ans chez Computacenter PLC, où il était responsable de la fonction marketing.

Henrietta Marsh, directrice indépendante, déclare : "Le conseil d'administration est ravi d'avoir attiré un candidat possédant les qualités et l'expérience de Martin. Ses antécédents commerciaux et son expérience de l'industrie signifient qu'il fournira une direction et un soutien exceptionnels au conseil d'administration et à l'équipe de gestion, alors que Gamma se concentre sur sa prochaine étape de croissance. Nous sommes tous impatients de travailler avec lui.

Cours actuel de l'action : 1 170,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 0,3

