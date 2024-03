(Alliance News) - Softcat PLC a déclaré mardi qu'elle continuait à voir des opportunités significatives telles que l'IA générative et qu'elle se concentrait sur son potentiel de croissance à long terme en annonçant une augmentation de ses bénéfices.

Le fournisseur d'infrastructures et de services informatiques basé à Marlow, dans le Buckinghamshire, a déclaré que le bénéfice avant impôt avait augmenté de 8,1 % pour atteindre 68,2 millions de livres sterling au cours du semestre clos le 31 janvier, contre 63,1 millions de livres sterling l'année précédente.

Le directeur général, Graham Charlton, a déclaré : "L'étendue, la profondeur et la nature progressive de notre offre, assurée par nos collaborateurs exceptionnels et leur dévouement sans faille au service de la clientèle, reste une proposition convaincante. Nous continuons à réaliser nos objectifs clés, à savoir gagner de nouveaux clients et vendre davantage à nos clients existants".

Le chiffre d'affaires a baissé de 8,8 %, passant de 512,4 millions de livres sterling à 467,2 millions de livres sterling.

Le coût des ventes a notamment diminué de 19 %, passant de 335,4 millions de livres sterling à 270,6 millions de livres sterling.

La charge d'impôt sur le revenu a augmenté de 29 %, passant de 13,3 millions de GBP à 17,2 millions de GBP.

Les frais administratifs ont augmenté de 14 %, passant de 114,0 millions de livres sterling à 129,8 millions de livres sterling.

La société a déclaré un dividende intérimaire de 8,5 pence par action, en hausse de 6,3 % par rapport aux 8,0 pence de l'année précédente.

Softcat a souligné : "Au cours de la période, les clients ont manifesté un intérêt croissant pour l'IA générative et les possibilités qu'elle offre, au fil du temps, de transformer leurs opérations. Nous avons été en mesure d'offrir des conseils et un soutien par le biais d'ateliers, de webinaires, de podcasts et de réunions individuelles, et ces interactions signifient que nous sommes bien placés pour aider nos clients à évaluer leur état de préparation à l'adoption au fur et à mesure que les cas d'utilisation et les produits commencent à arriver sur le marché."

Pour ce qui est de l'avenir, Softcat a déclaré : "Nous continuons à voir des opportunités significatives et croissantes sur notre marché et nous maintiendrons notre approche d'investissement pour construire l'équipe, l'infrastructure et les outils pour capitaliser sur ce potentiel de croissance passionnant et à long terme.

Les actions de Softcat ont augmenté de 5,9 % à 1 573,00 pence chacune mardi matin à Londres.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef de la rubrique Alliance News

