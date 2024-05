Softcat plc est un fournisseur de solutions et de services informatiques basé au Royaume-Uni. La société est un revendeur informatique et un fournisseur de solutions d'infrastructure informatique pour les marchés des entreprises et du secteur public. La société aide les organisations commerciales et publiques à concevoir, acheter, mettre en œuvre et gérer leur infrastructure numérique. Elle propose des solutions, notamment en matière de bureau virtuel et d'applications, d'opérations de la chaîne d'approvisionnement, de licences logicielles, de sécurité, de gestion des actifs informatiques, de solutions de cycle de vie, de centres de données et de nuages privés, de solutions financières, de nuages, de réseaux et de connectivité, et autres. Elle est engagée dans la conception, la mise en œuvre et le soutien d'un mélange de nuages privés et publics, optimisés pour les besoins individuels des clients. Elle fournit des services d'évaluation ainsi que la mise en œuvre et la gestion de solutions. Elle conçoit et met en œuvre des outils et des applications pour les environnements professionnels. La société vend des solutions de cloud computing, qui comprennent des logiciels en tant que service (SaaS).

Secteur Services et conseils en informatique