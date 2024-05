(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus et les moins performants sur le Small-Cap mercredi apres-midi sur la Piazza Affari.

FTSE SMALL CAP - GAGNANTS

EPH augmente de plus de 15% a 0,15 EUR par action et est le titre le plus performant. Le titre affiche une croissance a 5 chiffres sur le mois ecoule et a 4 chiffres sur les 6 et 12 derniers mois.

Softlab fait egalement bonne figure, avec une hausse de 9,4 % a 1,40 EUR par action. L'action a augmente de 15% au cours des trente derniers jours, alors qu'elle a baisse de 6,0% au cours des six derniers mois et de 22% au cours de l'annee derniere.

FTSE SMALL CAP - LOSERS

Compagnia Immobiliare Azionaria occupe la derniere place et abandonne 8,2% a EUR 0,03 par action. Le titre poursuit sa tendance baissiere qui l'a vu ceder 4,9% au cours du dernier mois, 2,5% au cours des six derniers mois et 28% au cours de l'annee derniere.

Par Claudia Cavaliere, journaliste a Alliance News

