Softlab SpA, anciennement connue sous le nom de Acotel Group SpA, est une société multimédia basée en Italie. Elle opère à travers deux lignes d'affaires : Acotel Interactive et Acotel Net. La ligne d'activité Acotel Interactive fournit des services numériques aux consommateurs finaux (divertissement numérique) et aux clients professionnels, principalement les opérateurs de téléphonie (services mobiles). La ligne d'activité Acotel Net se concentre sur les activités de développement et de commercialisation de produits et services de l'Internet des objets (IoT) liés à la gestion de l'énergie et des bâtiments, ainsi que sur les services Smart Home. En outre, elle conçoit, produit et commercialise des systèmes de sécurité. La société est active en Italie et en Amérique latine par le biais de ses filiales.

Secteur Services et conseils en informatique