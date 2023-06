Softlab, l'administrateur délégué Daniele Lembo démissionne

(Alliance News) - Softlab Spa a annoncé vendredi que Daniele Lembo a présenté sa démission de son poste d'administrateur et de directeur général et des autres postes occupés au sein des sociétés du groupe, pour des raisons personnelles liées également à l'opportunité d'évaluer et d'entreprendre de nouveaux parcours professionnels.

La démission sera effective à partir du 23 juin 2023.

Sur la base des informations disponibles, la société déclare que Daniele Lembo ne détient pas, directement ou indirectement, d'actions de Softlab.

Vendredi, Softlab a clôturé dans le vert, avec une hausse de 0,8 %, à 1,89 euro par action.

