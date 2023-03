Softlab, revenus en hausse en 2022 ; bénéfice en légère baisse

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Softlab Spa a approuvé vendredi les états financiers consolidés et provisoires pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires en hausse de 25 %, à 23,7 millions d'euros, contre 18,9 millions d'euros l'année précédente. Le marché italien, avec 91 %, reste la principale source de revenus, les pays européens représentant 7,2 % des revenus, les États-Unis 1,3 % et le reste du monde 0,4 %.

Le bénéfice net de 3,2 millions d'euros est conforme aux 3,1 millions d'euros de 2021, après avoir enregistré un produit financier net de 239 000 euros et un impôt sur le revenu pour l'année de 939 000 euros.

L'EBITDA s'élève à 4,1 millions d'euros, en légère baisse par rapport aux 4,0 millions d'euros de l'année précédente. La société souligne que l'Ebitda en pourcentage des ventes a diminué à 17% en 2022 contre 20% en 2021 ; cette réduction est principalement due à des coûts facturables plus élevés pour la revente de produits et de solutions de fournisseurs avec des marges plus faibles que l'activité principale - les coûts préparatoires à la vente de services professionnels associés aux solutions spécifiques - et les coûts extraordinaires et non récurrents encourus au cours de 2022 pour la consultance spécialisée.

L'EBIT s'élève à 3,9 millions d'euros, contre 3,8 millions d'euros en 2021.

La position financière nette est négative de 1,2 million d'euros et les capitaux propres sont positifs de 9,5 millions d'euros.

En ce qui concerne l'avenir, la société poursuivra sa stratégie de développement et de croissance principalement par le biais de lignes internes et, si nécessaire, également par le biais de lignes externes, en maintenant sa spécialisation dans les domaines du Business Advisory et du ICT Consulting et en développant davantage ses offres dans le domaine du Digital Entertainment, a expliqué Softlab dans une note.

Les objectifs à moyen et long terme de la société comprennent la consolidation des revenus des services de Business Advisory et ICT Consulting sur le marché domestique, avec une référence particulière aux clients existants ; la croissance des revenus des clients opérant dans des secteurs de marché qui sont actuellement moins couverts, mais qui partagent des besoins en ligne avec le positionnement de Softlab sur le marché ; le développement du marché international ; la maîtrise des coûts et l'efficacité opérationnelle.

Commentant la "croissance progressive des revenus" en 2022, Giovanni Casto, président de Softlab, a déclaré : "Nous avons maintenant l'intention d'étendre et d'augmenter notre part de marché au-delà des frontières nationales en nous concentrant sur les services de conseil à haute valeur technologique qui peuvent aider nos partenaires et nos clients à améliorer leur base de données grâce à des services professionnels TIC avancés. À cette fin, nous avons créé Softlab GBR LTD, une filiale à 100 % de Softlab, opérant au Royaume-Uni, dont le siège se trouve à Londres et qui se concentre sur le marché international".

Vendredi, Softlab a clôturé dans le vert, avec une hausse de 0,3 %, à 1,89 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.