La société informatique russe Softline envisage une introduction en bourse à Moscou après s'être séparée de son partenaire mondial -sources

L'une des sources, dans les milieux de la banque d'investissement, a déclaré que Softline visait une cotation au troisième trimestre de 2023.

Softline n'a pas répondu à une demande de commentaire. Les sources ont refusé d'être identifiées car les plans n'ont pas été rendus publics.

Le marché russe des introductions en bourse est au point mort depuis que Moscou a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine en février, mais certaines entreprises commencent à faire des plans provisoires.

La société de cybersécurité Positive Technologies a proposé une offre publique secondaire à la fin du mois dernier, défiant un marché boursier en chute libre alors que la Russie a lancé une mobilisation partielle de militaires supplémentaires.

Softline Holding plc, cotée à Londres, a commencé à opérer sous une nouvelle marque, NOVENTIQ, jeudi, après avoir finalisé la vente de ses opérations russes au fondateur Igor Borovikov.

Softline a été cotée à la Bourse de Londres en octobre de l'année dernière avec une valeur marchande d'environ 1,5 milliard de dollars, mais sa valeur a depuis chuté à environ 209 millions de dollars, après que la Bourse de Londres ait restreint certaines transactions d'entités liées à la Russie en mars.

Les certificats de dépôt cotés à Moscou ont continué à se négocier, à l'exception d'une suspension entre le 24 février et le 30 mars.

Les activités russes et mondiales fonctionnent désormais indépendamment.

Softline a déclaré jeudi dans un communiqué que la scission de son activité russe visait à optimiser sa stratégie de croissance locale et à introduire potentiellement des titres en bourse.

"(Cela) permettra au groupe de sociétés de se concentrer sur le marché national et les marchés amis, et de développer ses propres solutions, ainsi que d'avoir la possibilité d'établir la juste valeur des titres de la société à la bourse de Moscou à l'avenir", indique la déclaration.

Elle n'a pas donné plus de détails et n'a pas précisé si les titres pourraient être des actions, des options ou des obligations.

En mai, la société a averti que l'incertitude en Russie verrait son taux de croissance y ralentir, mais le PDG de Softline Group, Vladimir Lavrov, s'est montré optimiste cette semaine quant au développement en Russie, où le chiffre d'affaires dépasse 1 milliard de roubles (16,31 millions de dollars).

"Nous voyons un énorme potentiel de développement en Russie : une multitude de niches se libèrent et un grand nombre de clients sont intéressés par le maintien de l'opérabilité des infrastructures informatiques", a déclaré M. Lavrov dans un communiqué.

Alors que les sanctions occidentales et l'exode des entreprises étrangères entravent l'accès de la Russie aux importations et aux solutions technologiques, Moscou a cherché à stimuler l'industrie par des allégements fiscaux et des prêts préférentiels.

(1 $ = 61,3000 roubles)