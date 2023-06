Aperçu de Dpa-AFX : ENTREPRISES du 20.06.2023 - 15h15

Cercles : Le groupe pétrolier public d'Abu Dhabi s'intéresse à Covestro

LONDRES/LEVERKUSEN - Le groupe pétrolier Abu Dhabi National Oil (Adnoc) a apparemment jeté son dévolu sur le groupe de plastique Covestro. Selon l'agence de presse Bloomberg, les premiers entretiens avec des représentants de Covestro ont déjà eu lieu à Leverkusen. Lors de cette rencontre, le groupe public aurait manifesté son intérêt pour l'entreprise du Dax, selon des personnes informées. Après cette nouvelle, l'action Covestro a bondi de neuf pour cent.

ROUNDUP : Le groupe de chimie de spécialités Lanxess revoit à la baisse ses objectifs de bénéfices

COLOGNE - Le groupe de chimie de spécialités Lanxess réalise un trimestre plus faible que prévu. Le directoire abaisse donc son objectif de bénéfice pour l'ensemble de l'année. La demande généralement très faible déjà au début de l'année ainsi qu'un déstockage continu chez les clients se sont poursuivis au deuxième trimestre, a indiqué l'entreprise à ce sujet. A la bourse, ces nouvelles ont provoqué un choc chez les investisseurs mardi, l'action cotée au MDax a glissé en début de séance à son plus bas niveau depuis le krach boursier de mars 2020. La dernière fois, la décote était encore de près de 15 pour cent.

AIR SHOW : le patron de MTU explique l'objectif de bénéfice plus élevé par le bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement

LE BOURGET - Le constructeur munichois de réacteurs MTU justifie l'amélioration de ses perspectives de bénéfices pour 2023 par des chaînes d'approvisionnement plus stables. Après les chiffres du premier trimestre, cela n'était pas encore prévisible, a déclaré mardi le président de MTU, Lars Wagner, lors du plus grand salon aéronautique du monde au Bourget, près de Paris. Après six mois à peine, il est certain que MTU pourra livrer cette année tout ce qui est prévu. Lundi, le groupe de la Dax avait surpris en relevant son objectif de bénéfice. Le bénéfice d'exploitation corrigé des effets exceptionnels devrait désormais atteindre plus de 800 millions d'euros, dépassant ainsi le précédent record de 757 millions d'euros enregistré en 2019.

ROUNDUP : Rocket Software abandonne la course à l'acquisition de Software AG

WALTHAM - L'investisseur financier Bain Capital se retire du bras de fer pour le rachat de Software AG. Rocket Software, la société de portefeuille de Bain, a annoncé la veille son intention de céder ses parts dans Software AG à Silver Lake, son concurrent actuel dans la course aux enchères. L'entreprise a conclu à cet effet un accord de vente à 32 euros par action et de transfert de sa participation de 10,02 pour cent dans le véhicule d'acquisition Mosel Bidco de Silver Lake, a annoncé Rocket Software à Waltham. L'action de Software AG a chuté mardi de 1,9% à 31,66 euros, en dessous de l'offre officielle de rachat de Silver Lake à 32 euros.

Renault vise des réductions de coûts importantes dans sa division électrique Ampere

BOULOGNE-BILLANCOURT - Le constructeur automobile Renault s'est fixé des objectifs de réduction de coûts significatifs pour sa division électrique Ampere, qui va être scindée. Ainsi, les coûts sur la base des véhicules doivent être réduits de 40 pour cent pour la prochaine génération de modèles à partir de 2027, comme l'a annoncé le français lundi soir à Boulogne-Billancourt près de Paris. Cela passe par une nouvelle technologie de batteries, mais aussi par une réduction de 30 pour cent de la diversité des pièces. Certaines des réductions de coûts visées devraient déjà être appliquées aux nouveaux modèles Renault 5 à partir de 2024 et Renault 4 à partir de 2025. Ampere devrait être détaché du groupe Renault au cours du deuxième semestre et enregistrer une croissance annuelle moyenne de 30 pour cent de son chiffre d'affaires d'ici 2030.

Le directeur financier de Suse s'en va

LUXEMBOURG - Le directeur financier du spécialiste Linux Suse, Andy Myers, quittera ses fonctions à la fin du mois. Jusqu'à ce qu'un successeur soit trouvé, Jonathan Atack prendra ses fonctions le 1er juillet, a annoncé l'entreprise lundi à Luxembourg. Il a rapporté à Myers en tant que vice-président du département financier et des relations avec les investisseurs au cours des deux dernières années, a-t-on précisé. La recherche d'un directeur financier est en cours. Suse avait récemment enregistré un développement plus faible que prévu au deuxième trimestre fiscal et avait abaissé ses perspectives annuelles en mai./nas

Lilly développe l'immunologie : 2,4 milliards de dollars pour la société de biotechnologie Dice

INDIANAPOLIS/SOUT SAN FRANCISCO - Eli Lilly and Company se renforce dans le domaine des médicaments contre les maladies auto-immunes grâce à une acquisition. Le groupe pharmaceutique américain veut acheter la société biopharmaceutique Dice Therapeutics pour environ 2,4 milliards de dollars (environ 2,2 milliards d'euros). Les deux parties ont conclu un accord définitif en ce sens, ont annoncé les entreprises mardi. Les conseils d'administration respectifs auraient approuvé la transaction. Eli Lilly veut payer 48 dollars en espèces par action Dice. Cela correspond à une prime d'environ 40 pour cent sur le cours moyen pondéré par les volumes sur 30 jours des actions ordinaires de Dice au 16 juin 2023, a-t-on ajouté.

AIR SHOW : Air Algérie commande des avions moyen-courriers Boeing

LE BOURGET - Au deuxième jour du salon du Bourget, le deuxième constructeur aéronautique Boeing a lui aussi annoncé ses premières commandes. La compagnie aérienne Air Algérie a commandé huit avions moyen-courriers 737 Max 9, a annoncé Boeing mardi au Bourget, le plus grand salon aéronautique du monde. La compagnie aérienne a également signé un contrat préliminaire pour deux avions cargo 737 modifiés. En outre, China Airlines a annoncé une commande de huit avions long-courriers 787 "Dreamliner". Cette commande figurait déjà dans le carnet de commandes de Boeing avant le salon, seul l'acheteur n'était pas connu jusqu'à présent.

Plainte rejetée aux Etats-Unis : Sanofi ne devra pas indemniser Boehringer Ingelheim

PARIS - Le groupe pharmaceutique français Sanofi peut à nouveau respirer dans le conflit d'indemnisation qui l'oppose à Boehringer Ingelheim au sujet du médicament Zantac qui a fait la une des journaux : la Chambre de commerce internationale aux Etats-Unis a rejeté la plainte du fabricant allemand, a annoncé Sanofi mardi à Paris. Le français n'est donc pas tenu d'indemniser Boehringer Ingelheim pour les pertes éventuelles liées aux litiges en cours sur le Zantac aux Etats-Unis. Cette décision est définitive et sans appel, a-t-on précisé. L'action Sanofi gagnait près de trois pour cent dans les premiers échanges à Paris.

Le géant de la vente en ligne Alibaba licencie à la surprise générale son patron de longue date Zhang

HANGZHOU - Après huit ans à la tête de l'entreprise, le patron d'Alibaba Daniel Zhang est remplacé à la surprise générale. Selon un communiqué du groupe publié mardi, Eddie Wu, qui dirigeait dernièrement les activités principales Taobao et Tmall, devrait prendre la tête du géant chinois du commerce électronique le 10 septembre. A cette même date, Joseph Tsai, l'actuel adjoint de Zhang à la tête du conseil d'administration, prendra sa place - ce manager est également considéré comme un proche de longue date du cofondateur d'Alibaba, Jack Ma. Zhang continuera à diriger l'activité cloud, comme l'a annoncé Alibaba à Hangzhou.

^

Autres nouvelles

Étude : le taux d'intérêt courant des assurances-vie augmente

-l'association immobilière voit une certaine 'stagnation' - les loyers augmentent un peu

-'FT' : UBS menacée d'une amende de plusieurs centaines de millions de dollars à cause d'Archegos

-SHOW DE L'AIR : Philippine Airlines commande neuf Airbus A350-1000

-Après une 'année exceptionnelle', Heckler & Koch donne des perspectives annuelles modérées

-SHOW DE L'AIR : MTU et Safran forment une alliance pour la propulsion des hélicoptères européens°.

Avis aux clients :

ROUNDUP : Vous lisez un résumé dans l'aperçu de l'entreprise. Il y a plusieurs messages à ce sujet sur le service d'information dpa-AFX.

/stk